亞洲第一餐廳名廚大班樓創辦人10月來台聯手芃卓推饗宴
曾於2021年登頂「亞洲50大餐廳」榜首、「世界50大餐廳」第10名暨唯一中餐廳的香港餐飲界傳奇人物、大班樓創班人葉一南，將與曾獲亞洲最佳女主廚的芃卓廚藝總監陳嵐舒聯手，來台推出「四手饗宴」，不少老饕已爭相走告，期待這場味蕾盛會。
大班樓向來以返樸歸真的姿態，用自家量身訂製的「汁」和「油」來點睛，讓粵菜鮮上加鮮，層次豐富，得到西方視角的肯定，在港一位難求卻低調；而由寶元紀集團開設的法式餐廳「le beaujour 芃卓」講究創意，擅長以當代手法融入故事情感與食材原味。
不同於一般聯手餐會常見的各自主理之方式，這次大班樓的葉一南與芃卓的陳嵐舒共同設計每一道菜餚，匯聚港法元素，同時融入台灣在地特色食材，由執行主廚江丕禮演繹出精緻的料理。「四手饗宴」於10月1日晚間展開。
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