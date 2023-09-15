快訊

宣布當郭台銘副手後開直播 賴佩霞曝昨晚沒睡：跟想的不一樣

台積電利空傳聞拖累美晶片設備商股價重挫 美股早盤震盪走跌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

神還原可愛造型+狗窩！卡滋「小白造型桶」超萌開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
小白造型桶自即日起開始販售，每組659元。圖/卡滋爆米花提供
小白造型桶自即日起開始販售，每組659元。圖/卡滋爆米花提供

繼推蠟筆小新造型桶後，「卡滋爆米花」在中秋前夕，再新推出「小白造型桶」，不僅還原小白經典造型，連狗窩也完整復刻，適合喜愛蠟筆小新的粉絲蒐集。

「卡滋爆米花－小白造型桶」以小新家的神犬「小白」為造型，有著棉花糖般的呆萌造型，同時還搭配上白色牆壁、藍色屋頂的狗窩，散發出滿滿的可愛氣息。造型桶内也包含有「美式焦糖牛奶風味爆米花」，品嚐完畢後，可以做為收納盒使用，擺放各種日常用品小物。

除此之外，卡滋爆米花小白造型桶我並附贈背帶，也可以讓收納桶化身為俏皮隨身盒，將小白帶著走。自即日起於各大通路開始販售，每組定價659元。

小白造型桶附有狗窩包裝，完整重新小白生活。圖/卡滋爆米花提供
小白造型桶附有狗窩包裝，完整重新小白生活。圖/卡滋爆米花提供
小白造型桶內含有美式焦糖風味爆米花。圖/卡滋爆米花提供
小白造型桶內含有美式焦糖風味爆米花。圖/卡滋爆米花提供

中秋 牛奶 棉花糖

延伸閱讀

年紀越大頭皮越油還掉髮？養成4種習慣讓頭髮不出油更健康　小心不要每天洗頭、泡沫停留多久大揭曉！

影／太亂來！網紅「穿垃圾袋＋浴帽」闖入紐約時裝周走秀沒人發現　快走完才被保全扛走

《Moving異能》高允貞空氣瀏海造型引討論！6款髮型盤點，中分幹練、瀏海清純減齡

重點不是艾菲爾鐵塔！子瑜巴黎閒晃穿「洞洞衣」走上街　「細肩帶曬鎖骨」約會造型美瞎所有人

相關新聞

神還原可愛造型+狗窩！卡滋「小白造型桶」超萌開賣

繼推蠟筆小新造型桶後，「卡滋爆米花」在中秋前夕，再新推出「小白造型桶」，不僅還原小白經典造型，連狗窩也完整復刻，適合喜愛...

全國電子推iPhone 15系列購機回饋！星展卡友優惠全拿等同52折起

全國電子今天（9月15日）晚上8點起開放iPhone 15系列預約，推出多項回饋金，其中又以星展銀行卡友優惠最多，不僅有...

開幕享9折！米其林鰻魚飯「うなぎ四代目菊川」登台中

來自日本名古屋，獲得米其林推薦的「うなぎ四代目菊川」即將於9月20日正式插旗台中，並且自即日起開放線上訂位。為慶祝新店開...

德國名表傳奇重返台灣 Chronoswiss 40周年款限量誘客

想到德國鐘表，除了經典位於格拉蘇蒂小鎮的多個高級製表廠，現在又有新選擇。最早由製表名家Gerd-Rüdiger Lang...

《咒術迴戰》《我推的孩子》《鏈鋸人》商品前進統一時代百貨高雄店

想要參加《我推的孩子》星野愛一家人最幸福的生日派對嗎？Ani-One從9月13日起到10月30日止，於統一時代百貨高雄店...

《名偵探柯南黑鐵的魚影 》日本BLACK 〞CROW〞SING海報台灣影迷特典

《 名偵探柯南 黑鐵的魚影 》在台上映進入第11週，持續不斷締造柯南台灣票房新高記錄！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦