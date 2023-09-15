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神還原可愛造型+狗窩！卡滋「小白造型桶」超萌開賣
繼推蠟筆小新造型桶後，「卡滋爆米花」在中秋前夕，再新推出「小白造型桶」，不僅還原小白經典造型，連狗窩也完整復刻，適合喜愛蠟筆小新的粉絲蒐集。
「卡滋爆米花－小白造型桶」以小新家的神犬「小白」為造型，有著棉花糖般的呆萌造型，同時還搭配上白色牆壁、藍色屋頂的狗窩，散發出滿滿的可愛氣息。造型桶内也包含有「美式焦糖牛奶風味爆米花」，品嚐完畢後，可以做為收納盒使用，擺放各種日常用品小物。
除此之外，卡滋爆米花小白造型桶我並附贈背帶，也可以讓收納桶化身為俏皮隨身盒，將小白帶著走。自即日起於各大通路開始販售，每組定價659元。
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