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限量30萬杯！7-ELEVEN新推「水果氣泡珍珠椰果」升級「超大咖」加量不加價
大咖旋風將再次席捲全台！7-ELEVEN觀察夏季特大杯飲品銷售業績較冬季增加2成，CITY CAFE自今年7月起即率超商通路之先首度開發「超大咖」規格，相當受到消費者喜愛，推出至今已銷售出逾30萬杯。為回饋消費者，CITY PEARL再加碼，不僅新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」，杯型更由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），加量不加價，高CP值又多料。
搶攻學生開學季與咀嚼飲品商機，CITY PEARL自9月20日起新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」，使用Q彈珍珠、清脆椰果再加入清涼氣泡水，水果滋味酸甜清爽，不僅有咀嚼口感還有氣泡清爽暢快體驗，勢必將成為年輕族群必嘗鮮的新品，而且期間限定杯型更由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），每杯優惠價75元（原價89元），9月20日至10月3日期間限量30萬杯，售完為止。
另外，自9月20日至10月3日期間，CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠暢銷新品指定品項享同品項第2杯10元優惠，包含冰珍珠椰果四季春（特大杯）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大杯）等。
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