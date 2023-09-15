限量30萬杯！7-ELEVEN新推「水果氣泡珍珠椰果」升級「超大咖」加量不加價

大咖旋風將再次席捲全台！7-ELEVEN觀察夏季特大杯飲品銷售業績較冬季增加2成，CITY CAFE自今年7月起即率超商通路之先首度開發「超大咖」規格，相當受到消費者喜愛，推出至今已銷售出逾30萬杯。為回饋消費者，CITY PEARL再加碼，不僅新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」，杯型更由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），加量不加價，高CP值又多料。

搶攻學生開學季與咀嚼飲品商機，CITY PEARL自9月20日起新推出季節限定的「水果氣泡珍珠椰果」，使用Q彈珍珠、清脆椰果再加入清涼氣泡水，水果滋味酸甜清爽，不僅有咀嚼口感還有氣泡清爽暢快體驗，勢必將成為年輕族群必嘗鮮的新品，而且期間限定杯型更由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），每杯優惠價75元（原價89元），9月20日至10月3日期間限量30萬杯，售完為止。

另外，自9月20日至10月3日期間，CITY TEA現萃茶與CITY PEARL珍珠暢銷新品指定品項享同品項第2杯10元優惠，包含冰珍珠椰果四季春（特大杯）、優格好多青茶、冰珍珠奶茶（特大杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（特大杯）等。

7-ELEVEN「CITY PEARL」9月20日至10月3日推出新品「水果氣泡珍珠椰果」，期間限量30萬杯售完為止（商品以門市實際販售為準）。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PEARL「水果氣泡珍珠椰果」杯型由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），每杯優惠價75元（商品以門市實際販售為準)。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PEARL「水果氣泡珍珠椰果」以Q彈珍珠、清脆椰果搭配氣泡水，增添不同層次風味（商品以門市實際販售為準）圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PEARL「水果氣泡珍珠椰果」杯型由特大杯（650ml）升級超大咖（900ml），每杯優惠價75元（商品以門市實際販售為準)。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN CITY PEARL「水果氣泡珍珠椰果」使用Q彈珍珠、清脆椰果再加入清涼氣泡水，水果滋味酸甜清爽（商品以門市實際販售為準）。圖／7-ELEVEN提供

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