快訊

Netflix「航海王」確定續訂第2季 「喬巴」證實將登場

T1聯盟／震撼！台中太陽未通過財務審查 被取消參賽資格

盼賴佩霞和郭董溝通 朱立倫：尊重一下我們60%以上民意

麥卡倫雪莉王者...形象大使許光漢 演繹時光淬鍊極致

聯合報／ 記者高婉珮／專題即時報導
「雪莉王者」形象大使許光漢，演繹的全新形象影片，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致臻釀。圖／麥卡倫提供
「雪莉王者」形象大使許光漢，演繹的全新形象影片，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致臻釀。圖／麥卡倫提供

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），擁有無可撼動的「雪莉王者」地位。為見證麥卡倫「雪莉王者」在時光淬鍊的臻峰時刻，麥卡倫隆重推出由「雪莉王者」形象大使許光漢親身演繹的全新形象影片；他以「該成為怎樣的演員？」為破題，透過不斷的自我對話與沉澱，歷經時光堆砌、情緒醞釀靜待熟成，以成就嶄新的靈魂，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致，造就無與倫比的極致臻釀。

形象廣告 臻藏每滴印象

麥卡倫「雪莉王者」形象影片以「臻藏每滴印象」為主軸，體現麥卡倫對於時光與工藝的堅持，其專注打造自家完整的雪莉橡木桶供應鏈，自歐洲紅橡木的種植、選材到橡木桶製程與威士忌釀造，過程需要長達至少118年的等待，才得以成就一瓶麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌。

「當完成一部作品，獲得觀眾的喜愛和肯定時，無論對劇組、觀眾或是在演藝這條路堅持不懈的自己，都讓我充滿無盡的感謝。」許光漢表示：「而在這愜意的情境下，我喜歡淺嘗一口麥卡倫，營造完美的儀式感，享受極致臻釀深入心坎的美好，與麥卡倫一起共度無與倫比的榮耀時刻。」

最高標準 頂級雪莉酒潤桶

麥卡倫今年3月更宣布獨家與西班牙頂級雪莉酒集團Grupo Estévez攜手合作，該集團於赫雷斯的「雪莉三角洲」，擁有許多著名葡萄園與酒窖經營權；頂級雪莉酒與餐前酒品牌Valdespino，便隸屬於該集團。透過這次合作，Valdespino秉持最高標準，首次以品牌最頂級的雪莉酒，獨家為麥卡倫進行潤桶，絲毫沒有妥協空間，一如藝術家對於創作的堅持。

為讚頌麥卡倫的「雪莉王者」領導地位，當代攝影詩人Erik Madigan Heck更親自來到麥卡倫Easter Elchies莊園，透過自然光影的流動與超現實色調，向「麥卡倫雙雪莉桶系列」的精湛平衡致敬，勾勒出迷人的影像詩篇。

雙雪莉桶 兩種風土一次嘗

「麥卡倫雙雪莉桶系列」同時採用歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶來陳釀，讓品飲者一次品嘗到世界彼端的兩種風土。「麥卡倫雙雪莉桶12年」具有耀眼的陽光金酒色，成熟均衡，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心。「麥卡倫雙雪莉桶15年」呈現奶油糖般金黃酒色，散發出果乾、太妃糖和香草香，也蘊含蜂蜜、柑橘與巧克力香氣。「麥卡倫雙雪莉桶18年」則帶有鮮豔琥珀蜂蜜色，散發果乾、柴燒龍眼和太妃糖氣息，其溫潤的橡木辛香，也與葡萄乾和蘇丹娜葡萄濃香達到完美平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

堅持在框架中尋求突破的許光漢，於成就完美的愜意時刻，淺嘗一口麥卡倫，享受極致臻釀深入心坎的美好。圖／麥卡倫提供
堅持在框架中尋求突破的許光漢，於成就完美的愜意時刻，淺嘗一口麥卡倫，享受極致臻釀深入心坎的美好。圖／麥卡倫提供
臻藏每滴印象，許光漢與麥卡倫「雪莉王者」凝聚每個精采時刻。圖／麥卡倫提供
臻藏每滴印象，許光漢與麥卡倫「雪莉王者」凝聚每個精采時刻。圖／麥卡倫提供
當代攝影詩人Erik Madigan Heck透過自然光影的流動與超現實色調，為「麥卡倫雙雪莉桶系列」勾勒出炫目的影像詩篇。Erik Madigan Heck攝製 圖／麥卡倫提供
當代攝影詩人Erik Madigan Heck透過自然光影的流動與超現實色調，為「麥卡倫雙雪莉桶系列」勾勒出炫目的影像詩篇。Erik Madigan Heck攝製 圖／麥卡倫提供

品牌 影片 麥卡倫 許光漢

延伸閱讀

被D社當首圖還以為看錯！許光漢成白馬王子現身韓國雪花秀　同框尹汝貞害羞表情全拍下

高旻示來台示愛許光漢！傲秀「發光皮膚」閃瞎全場

遭爆欺負大鶴有公主病 吳姍儒事發後首露面全說了

「許光漢太⋯」安孝燮1理由棄劇！來台乾6杯高粱臉紅紅

相關新聞

麥卡倫雪莉王者 形象大使許光漢 演繹時光淬鍊極致

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），擁有無可撼動的「雪莉王者」地位。為見證麥卡倫「雪莉王者...

溫泉飯店也賣蛋黃酥 享沐時光莊園首次開賣月餅禮盒

中秋佳節即將到來，許多飯店業者也開發月餅禮盒，搶占月餅市場，其中，位在苗栗縣苑裡鎮享沐時光莊園渡假酒店，開幕至今繼上次端...

長榮航空攜手台灣體壇菁英飛向杭州亞運會 提供客製化專屬服務

第19屆亞洲運動會即將於9月23日在杭州隆重登場，展開為期16天的精彩賽事，第一批亞運代表隊的台灣選手於今(15)日出發...

19歲少女獲人生首「滿貫」太勵志！隱藏身份還有這...

2023年美國網球公開賽甫於日前落幕，雖然日前受到高度熱切討論的西班牙年輕球王卡洛斯．艾卡拉茲（Carlos Alcar...

來台北過中秋！飯店推指定套餐享折扣、入住贈月餅禮盒

中秋連假將至，台北市多家旅宿業者祭出中秋住宿及餐飲優惠搶客。台北市觀光傳播局指出，包含亞太飯店推出「月光森林」一泊一食住...

劍湖山世界推限時優惠！9月15日-28日兩人同遊劍湖山 第二人免費

慶賀觀光局於今（15）日改制觀光署，劍湖山世界（5701）特別推出慶祝活動，於9月15日至9月28日期間，到劍湖山世界購...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦