麥卡倫雪莉王者...形象大使許光漢 演繹時光淬鍊極致

全球頂級單一麥芽威士忌領導品牌麥卡倫（The Macallan），擁有無可撼動的「雪莉王者」地位。為見證麥卡倫「雪莉王者」在時光淬鍊的臻峰時刻，麥卡倫隆重推出由「雪莉王者」形象大使許光漢親身演繹的全新形象影片；他以「該成為怎樣的演員？」為破題，透過不斷的自我對話與沉澱，歷經時光堆砌、情緒醞釀靜待熟成，以成就嶄新的靈魂，完美體現麥卡倫透過時光淬鍊極致，造就無與倫比的極致臻釀。

形象廣告 臻藏每滴印象

麥卡倫「雪莉王者」形象影片以「臻藏每滴印象」為主軸，體現麥卡倫對於時光與工藝的堅持，其專注打造自家完整的雪莉橡木桶供應鏈，自歐洲紅橡木的種植、選材到橡木桶製程與威士忌釀造，過程需要長達至少118年的等待，才得以成就一瓶麥卡倫雙雪莉桶單一麥芽威士忌。

「當完成一部作品，獲得觀眾的喜愛和肯定時，無論對劇組、觀眾或是在演藝這條路堅持不懈的自己，都讓我充滿無盡的感謝。」許光漢表示：「而在這愜意的情境下，我喜歡淺嘗一口麥卡倫，營造完美的儀式感，享受極致臻釀深入心坎的美好，與麥卡倫一起共度無與倫比的榮耀時刻。」

最高標準 頂級雪莉酒潤桶

麥卡倫今年3月更宣布獨家與西班牙頂級雪莉酒集團Grupo Estévez攜手合作，該集團於赫雷斯的「雪莉三角洲」，擁有許多著名葡萄園與酒窖經營權；頂級雪莉酒與餐前酒品牌Valdespino，便隸屬於該集團。透過這次合作，Valdespino秉持最高標準，首次以品牌最頂級的雪莉酒，獨家為麥卡倫進行潤桶，絲毫沒有妥協空間，一如藝術家對於創作的堅持。

為讚頌麥卡倫的「雪莉王者」領導地位，當代攝影詩人Erik Madigan Heck更親自來到麥卡倫Easter Elchies莊園，透過自然光影的流動與超現實色調，向「麥卡倫雙雪莉桶系列」的精湛平衡致敬，勾勒出迷人的影像詩篇。

雙雪莉桶 兩種風土一次嘗

「麥卡倫雙雪莉桶系列」同時採用歐洲紅橡木雪莉桶與美國白橡木雪莉桶來陳釀，讓品飲者一次品嘗到世界彼端的兩種風土。「麥卡倫雙雪莉桶12年」具有耀眼的陽光金酒色，成熟均衡，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心。「麥卡倫雙雪莉桶15年」呈現奶油糖般金黃酒色，散發出果乾、太妃糖和香草香，也蘊含蜂蜜、柑橘與巧克力香氣。「麥卡倫雙雪莉桶18年」則帶有鮮豔琥珀蜂蜜色，散發果乾、柴燒龍眼和太妃糖氣息，其溫潤的橡木辛香，也與葡萄乾和蘇丹娜葡萄濃香達到完美平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

堅持在框架中尋求突破的許光漢，於成就完美的愜意時刻，淺嘗一口麥卡倫，享受極致臻釀深入心坎的美好。圖／麥卡倫提供 臻藏每滴印象，許光漢與麥卡倫「雪莉王者」凝聚每個精采時刻。圖／麥卡倫提供 當代攝影詩人Erik Madigan Heck透過自然光影的流動與超現實色調，為「麥卡倫雙雪莉桶系列」勾勒出炫目的影像詩篇。Erik Madigan Heck攝製 圖／麥卡倫提供

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