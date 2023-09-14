免費吃「1整年米漢堡」！摩斯「天丼珍珠堡」新上桌

「肯德基」本季以「日式可樂餅」結合招牌的咔啦雞腿堡，全新推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，9月19日起正式開賣。購買相關指定套餐，還可獲得「肯德基x三國群英傳專屬遊戲虛寶卡」。「摩斯漢堡」則是將「天丼」加入漢堡中，推出「天丼珍珠堡」與，消費指定餐點，還有機會抽中「1年份米漢堡」。

肯德基本次推出的「日式可樂餅咔啦雞腿堡」，使用馬鈴薯與雞絞肉特製成雞肉可樂餅，搭配上咔啦雞腿堡，並林上鹹甜的日式照燒醬，同時擁有酥脆、綿密等不同口感，單點145元，另外還有不同組合的單人或多人套餐，每套155～620元。9月19日至10月23日期間，購買日式可樂餅咔啦雞腿堡指定套餐，可獲得肯德基x三國群英傳專屬遊戲虛寶卡，有機會獲得聯名主城外觀、限定餐點道具等多項好禮。

「摩斯漢堡」本次將日式「天丼」概念延伸，推出「天丼珍珠堡」。內含有整隻白蝦酥炸而成的海老天婦羅，還有以鮮蝦、魷魚、蔬菜製成的海鮮天婦羅，搭配上四季豆、柴魚昆布醬，共同夾入超級大麥米飯內，有著清爽的海鮮滋味，每份110元。

同步新登場的「筑前煮豚燒珍珠堡」，靈感源自九州家鄉料理，將豆薯、紅蘿蔔、牛蒡、木耳、香菇、海帶根、豆皮、秋葵等8種食材拌炒入味製成筑前煮餡料，搭配摩斯經典薑燒豚肉，共同夾入超級大麥米飯中，鹹香中帶著蔬菜的甘甜，售價95元。9月18日至10月31日期間，摩斯漢堡也祭出「米漢堡達人」抽獎活動，點購任一米漢堡套餐或雙人餐，登錄發票就有機會抽中「1年份米漢堡」。活動期間內購買「天丼珍珠堡套餐或雙人餐」，MOS再加碼抽出萬元摩斯卡。 摩斯漢堡「天丼珍珠堡」，單點110元。圖／摩斯漢堡提供 摩斯漢堡「筑前煮豚燒珍珠堡」，單點95元。圖／摩斯漢堡提供

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