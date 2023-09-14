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探索黑色的延伸！Rouge Hermès推出3款秋冬新色秀神秘

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／90 Prunoir／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／90 Prunoir／2,900元。圖／愛馬仕提供

黑色，是許多人最喜愛的顏色，呈現出自信、優雅或是深沈的一面，黑色也與其他顏色不同，卻總能成為其他色彩中，最為畫龍點睛的色調，而各種顏色加入黑色的暗色調後，更能呈現出濃郁深沉的顏色，彷彿有了強烈對比。Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列推出2023秋冬限量款，以黑色調為主，共有3款新色，探索著黑色的千變萬化。

從Rouge Hermès的唇膏管上，就能看到黑色與其他色彩交錯的精彩色調，描繪出深淺不一的暗色調，有一縷日光映射入進藍綠色的天地，或紫水晶光芒閃耀著橘色，或是祖母綠與紫色的呼應，而不同色調間彷彿有著如雲似霧縹緲散逸，烏黑的天色是共通點，同時渲染出不同色彩的精緻度，讓人讚嘆於萬千變化。

3款顏色也相互呼應，72 Rouge Bruni為濃郁的磚紅色，帶來溫暖優雅感；84 Rouge Abysse為優雅的勃艮第酒紅色，彷彿午夜中的陽光；90 Prunoir是帶著粉紅色調的亮澤紫色。

Rouge Hermès 愛馬仕唇妝更擁有多樣化的上妝手法，可以用指尖輕抹唇膏後，沾染於雙唇上，呈現出輕盈、柔和、透明的妝效，整體更顯淡雅，呈現出自然的妝感；多層疊擦展現出雙唇濃艷亮麗卻不顯濃重，彷彿披上一層閃亮晶瑩的清澈薄紗。

Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／72 Rouge Bruni／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／72 Rouge Bruni／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／84 Rouge Abysse／2,900元。圖／愛馬仕提供
Rouge Hermès 愛馬仕2023秋冬限量版唇膏／84 Rouge Abysse／2,900元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 Hermès 粉紅色

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