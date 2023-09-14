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探索黑色的延伸！Rouge Hermès推出3款秋冬新色秀神秘
黑色，是許多人最喜愛的顏色，呈現出自信、優雅或是深沈的一面，黑色也與其他顏色不同，卻總能成為其他色彩中，最為畫龍點睛的色調，而各種顏色加入黑色的暗色調後，更能呈現出濃郁深沉的顏色，彷彿有了強烈對比。Rouge Hermès 愛馬仕唇妝系列推出2023秋冬限量款，以黑色調為主，共有3款新色，探索著黑色的千變萬化。
從Rouge Hermès的唇膏管上，就能看到黑色與其他色彩交錯的精彩色調，描繪出深淺不一的暗色調，有一縷日光映射入進藍綠色的天地，或紫水晶光芒閃耀著橘色，或是祖母綠與紫色的呼應，而不同色調間彷彿有著如雲似霧縹緲散逸，烏黑的天色是共通點，同時渲染出不同色彩的精緻度，讓人讚嘆於萬千變化。
3款顏色也相互呼應，72 Rouge Bruni為濃郁的磚紅色，帶來溫暖優雅感；84 Rouge Abysse為優雅的勃艮第酒紅色，彷彿午夜中的陽光；90 Prunoir是帶著粉紅色調的亮澤紫色。
Rouge Hermès 愛馬仕唇妝更擁有多樣化的上妝手法，可以用指尖輕抹唇膏後，沾染於雙唇上，呈現出輕盈、柔和、透明的妝效，整體更顯淡雅，呈現出自然的妝感；多層疊擦展現出雙唇濃艷亮麗卻不顯濃重，彷彿披上一層閃亮晶瑩的清澈薄紗。
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