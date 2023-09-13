搶搭iPhone 15上市風潮！台灣大預購最高送4千momo幣 再抽萬元大禮包

蘋果全新iPhone 15系列機於13日凌晨正式推出，台灣大哥大跟進宣布9月15日晚間8點起開放預購，民眾僅需預付3000元訂金即可享有優先取機權利，最高再贈4000元momo幣；再者，無論購買空機或搭配門號，都可抽總價值10360元的「愛瘋大禮包」。台灣大哥大商務長林東閔表示，看好此次iPhone 15規格大躍進，銷量預估將較上一代增加1成；「為了讓大家都能買到這款黑科技新機種，台灣大哥大將積極透過資費補貼與高分期方案降低購機自備金，敬請大家期待。」

林東閔表示，自己全程觀看蘋果新品發表會，他認為今年的iPhone 15系列機種迎來多項創新，iPhone 15部分配備A16仿生晶片，相機升級4800萬主鏡頭、模擬2倍光學變焦的潛望鏡頭功能，透過動態島與更高階的晶片運算能力，讓雙鏡頭媲美上一代的三鏡頭。

而iPhone 15 Pro 與Pro max首度採用台積電3奈米的A17 pro晶片與全新鈦金屬邊框材質，效能更好、散熱更佳，更是歷來最輕盈的Pro機型，全新USB-C，支援 USB 3，資料傳輸速度可比以往快達20倍，「晶片強大不只是速度快，串流媒體運算更即時，加上人工智慧學習亮點，未來即使沒有網路、語音功能也可以回應。」黑科技眾多，讓身為果粉的林東閔商務長也感到「誠意滿滿」。

至於供貨情形，林東閔商務長指出第一波iPhone 15一定不夠，其中Pro max更是供不應求，今年蘋果新機的銷售量應該會較上一代成長1成；不過話鋒一轉，他也認為疫情後通膨加劇，民眾消費力下降，因此手機市場更需要電信商提供資費補貼與更寬鬆的分期購機方案，讓民眾用更低的自備金入手，「台灣大哥大近期就會推出更有競爭力的方案。」

台灣大哥大表示，民眾只要預付3000元訂金就能享有優先取機權利，10/31以前完成申辦5G指定專案，最高贈送3000元momo幣，在myfone網路門市申辦預購iPhone 15系列再享最高1000元momo幣加碼。

再者，只要預購iPhone 15系列，都可抽包含Airpods Pro 2代、AirTag、MagSafe充電器、Apple 20W USB-C電源轉接器等價值10360元的「愛瘋大禮包」，以及抽SONY PS5、1000元myfone電子禮券。

台灣大哥大商務長林東閔透露自己全程觀看蘋果新品發表會，他認為今年的iPhone 15系列機種迎來多項創新，讓身為果粉的他感到「誠意滿滿」。記者王聰賢/攝影 台灣大哥大商務長林東閔。記者王聰賢/攝影

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