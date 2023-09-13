久等了！天母「旭集」9月26日開幕 這一天開放訂位

天母人久等了！醞釀已久的日式自助餐「旭集」即將於9月26日正式插旗大葉高島屋，開設台北第2間、品牌第4間分店。旭集也於今日（9月15日）正式公佈訂位相關資訊，預計將於9月15日上午9:00起，陸續開放網路、電話訂位。

位於天母的大葉高島屋歷經近2年的改裝後，積極引進話題美食餐廳。其中位於5樓的「旭集」隸屬於饗賓餐旅集團，主打精緻化的日本料理吃到飽，提供有生盛、巧鮨、醞炙、和揚等9大餐區，供應生魚片、壽司、炸物、炸蝦等多種日式餐點，目前規劃有信義店、竹北遠百店與高雄義享店，一直是許多消費者心中「最難訂的自助餐」之一。

即將開幕的旭集天母店，空間達到500坪，估計規劃336席座位，更勝信義店的280席座位。預計將於9月15日上午9:00起，開放1個月內的「網路訂位」，並於上午10:00點起，開放1個月內的「電話訂位」。對於有意嘗鮮的民眾，可以把握機會預訂。

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