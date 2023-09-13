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iPhone 15系列粉嫩登場！粉紅芭比風實機太夢幻 5種搶眼色彩超吸睛

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 15和iPhone 15 Plus將提供粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色等5款令人驚豔的新顏色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15和iPhone 15 Plus將提供粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色等5款令人驚豔的新顏色。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15與iPhone 15 Plus正式亮相，蘋果這次緊抓時尚流行趨勢，大膽挑戰一系列粉嫩色彩，共有粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色5種搶眼色彩，使用業界首創的注色玻璃背板、霧面質感外觀，以及全新弧形邊緣的航太級鋁金屬機身，搭配超瓷晶盾面板，同時提供堅固的材質以及更好的手感。除了與Pro系列一樣改成USB-C充電，螢幕同時也都剪掉瀏海，變成「動態島」設計。

iPhone 15與iPhone 15 Plus同樣提供6.1吋和6.7吋顯示器供選擇，搭載A16仿生晶片，4,800 萬像素主相機具備四合一像素感光元件，以及可快速自動對焦的100% Focus Pixels，能拍出有精緻細節的清晰照片和影片。主相機利用運算攝影的力量，為使用者提供全新的2,400萬像素超高預設解析度。透過軟硬體的智慧整合，iPhone的雙相機系統加入2倍望遠功能，首次提供使用者0.5倍、1 倍和2倍共3段光學品質的變焦。

與Pro系列相同，新一代人像照功能讓使用者無需切換到「人像」模式即可拍攝人像照，並進行後製編輯調整，全新智慧型HDR更能呈現更真實的膚色，並且自動調整相應的拍攝主體和背景色調。

為了朝2030碳中和目標邁進，iPhone 15和iPhone 15 Plus同樣使用更多的再生成分，包括電池採用100%再生鈷金屬，主機板、觸感引擎的銅線以及MagSafe的感應式充電線圈皆採用100%再生銅金屬，機身則是包含75%再生鋁金屬；所有磁鐵均使用100%再生稀土元素；USB-C連接器使用100%再生金元素；多層印刷電路板上的金鍍層和錫焊料皆採用再生成分。iPhone 15系列符合Apple能源效率的高標準，並且不含汞、PVC和鈹。超過99%的包裝材料以纖維為基底，持續邁向2025年包裝材料完全無塑的目標。

iPhone 15建議售價29,900元起；iPhone 15 Plus建議售價32,900元起，將可於台灣時間9月15日晚上8點開始預購，9月22日起正式供貨。

iPhone 15和iPhone 15 Plus提供5款粉嫩色系新顏色。圖／蘋果提供
iPhone 15和iPhone 15 Plus提供5款粉嫩色系新顏色。圖／蘋果提供

iPhone 15系列黃色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列黃色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列藍色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列藍色。記者黃筱晴／攝影
同步推出使用全新USB-C連接器的AirPods Pro（第2代），iPhone 15可直接連接為其充電。圖／蘋果提供
同步推出使用全新USB-C連接器的AirPods Pro（第2代），iPhone 15可直接連接為其充電。圖／蘋果提供
畫面中有人時，iPhone 15會偵測到並自動捕捉豐富的景深資訊，讓使用者能立刻或稍後在「照片」App 中手動調整景深、對焦點等設定。記者黃筱晴／攝影
畫面中有人時，iPhone 15會偵測到並自動捕捉豐富的景深資訊，讓使用者能立刻或稍後在「照片」App 中手動調整景深、對焦點等設定。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列綠色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列綠色。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列也都換上USB-C連接埠。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列也都換上USB-C連接埠。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15和iPhone 15 Plus推出全新弧形邊緣，以及耐用的注色玻璃背板。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15和iPhone 15 Plus推出全新弧形邊緣，以及耐用的注色玻璃背板。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列這次也都具備動態島功能。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列這次也都具備動態島功能。記者黃筱晴／攝影

售價 材料 iPhone 15

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