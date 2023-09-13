Apple Watch Hermès 9系列表帶 休閒運動風編織超美
隨著蘋果（Apple）發表最新iPhone 15系列與Apple Watch 9系列智能腕表，自2015年起就與蘋果攜手合作的精品愛馬仕（Hermès）也曝光最新Apple Watch Hermès 9系列表帶，延續當今最熱的奢華休閒風潮，透過織帶、針織和橡膠表帶展現了細緻的創意新作。新作將自即日起於愛馬仕官網受接受預訂，並於9月22日起於包括台灣在內的15個地區的指定門市發售。
全新推出的Bridon針織表帶，是Apple Watch首款針織表帶，交錯的編織圖案讓人想起馬術韁繩之美，也是以馬具起家的愛馬仕最具代表性的標誌，即使運動時也能自在配戴。此次愛馬仕也運用品牌的編織織帶專業技藝，一口氣推出Toile H與Twill Jump兩種表帶，提供多款配色，細膩又別緻的織紋為穿搭造型注入優雅與個人風格。Kilim表帶交織的H圖案是借鑒於愛馬仕的珠寶，飾有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠，將運動配件與製表工藝融為一體。最後，以經典Barénia小牛皮製作的Clou de selle表帶， 則是體現愛馬仕精湛的皮革專業技藝的最佳首選。
除此之外，全新設計的海洋風表盤， 採用放射狀的數字設計，讓人想起愛馬仕的經典Cape Cod腕表，猶如一張揚帆起航的邀請涵。 隨著時針的流逝，數字會亮起，就像夜幕降臨後引導船隻的星星一樣。
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