Apple Watch Hermès 9系列表帶 休閒運動風編織超美

隨著蘋果（Apple）發表最新iPhone 15系列與Apple Watch 9系列智能腕表，自2015年起就與蘋果攜手合作的精品愛馬仕（Hermès）也曝光最新Apple Watch Hermès 9系列表帶，延續當今最熱的奢華休閒風潮，透過織帶、針織和橡膠表帶展現了細緻的創意新作。新作將自即日起於愛馬仕官網受接受預訂，並於9月22日起於包括台灣在內的15個地區的指定門市發售。

全新推出的Bridon針織表帶，是Apple Watch首款針織表帶，交錯的編織圖案讓人想起馬術韁繩之美，也是以馬具起家的愛馬仕最具代表性的標誌，即使運動時也能自在配戴。此次愛馬仕也運用品牌的編織織帶專業技藝，一口氣推出Toile H與Twill Jump兩種表帶，提供多款配色，細膩又別緻的織紋為穿搭造型注入優雅與個人風格。Kilim表帶交織的H圖案是借鑒於愛馬仕的珠寶，飾有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠，將運動配件與製表工藝融為一體。最後，以經典Barénia小牛皮製作的Clou de selle表帶， 則是體現愛馬仕精湛的皮革專業技藝的最佳首選。

除此之外，全新設計的海洋風表盤， 採用放射狀的數字設計，讓人想起愛馬仕的經典Cape Cod腕表，猶如一張揚帆起航的邀請涵。 隨著時針的流逝，數字會亮起，就像夜幕降臨後引導船隻的星星一樣。

APPLE WATCH HERMÈS 9系列45毫米銀色不銹鋼表殼，配金色搭配米色尼龍編織Toile H單圈表帶款，42,400元。圖／愛馬仕提供 APPLE WATCH HERMÈS 9系列41毫米銀色不銹鋼表殼，配海軍藍色Bridon針織雙圈表帶款，44,400元。圖／愛馬仕提供 APPLE WATCH HERMÈS 9系列45毫米銀色不銹鋼表殼，卡其色Kilim橡膠單圈折疊表釦表款，42,400元。圖／愛馬仕提供 APPLE WATCH HERMÈS 9系列45毫米銀色不銹鋼表殼，配淺黃褐色Barénia小牛皮Clou de Selle單圈表帶款，50,100 元。圖／愛馬仕提供 APPLE WATCH HERMÈS 9系列45毫米銀色不銹鋼表殼，配橘色搭配卡其色尼龍編織Twill Jump單圈表帶款，42,400元。圖／愛馬仕提供

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