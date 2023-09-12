漢堡王「無麵包漢堡」回歸！買餐送香酥鮭魚堡 現賺99
繼日前推出「野生鮭魚堡系列」之後，「漢堡王」將於9月14日推出「買1送1」限時優惠，當日購買安格斯系列套餐，就贈送「香酥鮭魚堡」1顆，現賺99元。另外針對中秋節到來，漢堡王也再度推出「無麵包漢堡」，包括有四層烤牛、雙層烤牛，還有雙層辣腿排、雙層脆雞等不同選擇，滿足肉食控的喜好，
漢堡王過去所推出的「無麵包漢堡」，即是不使用外層麵包，改以肉排夾著配料品嚐，不論視覺或味覺皆別具特色。今年9月21日至10月10日，漢堡王再度推出「無麵包漢堡系列」，其中使用4片澳洲火烤牛肉排夾著配料的「無麵包四層烤牛」，單點279元，套餐324元，還有「無麵包雙層烤牛」，單點179元、套餐224元。另外還有使用兩塊去骨辣雞腿排組成的「無麵包雙層辣腿排」，單點159元，套餐204元。全新登場的「無麵包雙層脆雞」，則是單點109元、套餐154元。
除此之外，9月14日當天，漢堡王推出1日限定的「買1送1」優惠。當日購買安格斯系列常態套餐（安格斯厚切/花生安格斯/勁濃安格斯/黑醬安格斯等四種套餐）即免費送「香酥鮭魚堡」1顆，價值99元，讓民眾一次擁有海陸雙享。
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