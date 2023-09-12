蘇澳漁會推「鱻宴集錦禮盒」 8款海鮮限量每盒1780元

中秋節大家習慣烤肉，宜蘭縣蘇澳區漁會推出限量鱻宴集錦禮盒，包括白蝦、透抽、干貝及鬼頭刀等8種海鮮，即日起預購特價每盒1780元，限量1500盒，前300名透過蘇澳區漁會LINE生活圈訂購，再打9折優惠。

蘇澳區漁會今天舉辦「鱻宴集錦禮盒」上市發表會，漁會協助漁民推廣，原價每盒1980元，現在促銷價只要1780元，禮盒內容物有漁夫船凍透抽、霸王白蝦、生鮮干貝、鬼頭刀魚排、午仔魚、鯖魚片、花枝丸飛、魚卵香腸，擺滿整箱禮盒，看起來份量澎湃，可以讓全家人吃飽飽。

漁會理事長蔡源龍表示，俗稱「飛烏虎」的鬼頭刀，肉質細緻且沒有小刺，通常外銷到美國，最近飛烏虎的產值比較低，漁會這次協助促銷，外國人都愛吃台灣銷過去的飛烏虎了，我們自己更應該好好品嘗優質國產海鮮。

由於南方澳漁港是國內鯖魚的重要產地，這次除了鱻宴集錦禮盒，也推出「白腹鯖魚片禮盒」，每片重量160公克、共12片，原價720元，限量優惠價600元。

漁會總幹事陳春生說，為了刺激買氣，該會平價供應海鮮禮盒，希望大家多品嘗國內自產魚貨，可以不受外來因素影響，提高漁民產值，未來蘇澳區漁會還要推出食漁文化教育，也要把鯖魚推廣到營養午餐。

蘇澳區漁會表示，訂購鱻宴集錦禮盒每盒運費160元，兩盒以上同一地點免運費，宅配出貨日期9月18日至9月22日，出貨後約2至3天會到貨。預購專線03-9972808，蘇澳區漁會網路商城。