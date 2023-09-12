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酷航推限時冬季優惠 台北飛東京、首爾4000元有找

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
酷航即起推出「冬季超值優惠」。圖／酷航提供
酷航即起推出「冬季超值優惠」。圖／酷航提供

新加坡低成本航空公司酷航表示，即起推出「冬季超值優惠」，除了台北飛東京、首爾經濟艙單程含稅最低4000元有找，飛北海道經濟艙單程含稅最低不到6000元，共近20個目的地適用優惠，即起至9月18日限時開賣。

酷航表示，除了針對國人最愛的日本東京、北海道及首爾，還包含新加坡及最適合跳島的東南亞航點，如馬來西亞和峇里島等。以日本而言，北海道因其豐富的降雪及鬆軟的雪質，被票選為國人最愛的滑雪天堂；札幌白色燈節及札幌雪祭更是吸引遊客前來朝聖的打卡聖地，白雪皚皚的雪景加上壯觀的雪雕和冰雕，讓北海道成為冬天必去的夢幻之都。而東京浪漫夜景更是冬季不可錯過的必訪之地。

酷航提醒，促銷價格適用航班日期，自2023年10月26日起至2024年8月30日，不適用特殊節日與旺季日期，依系統顯示促銷價格為準。詳情可至官方網站查詢。

酷航 東京 新加坡 航班

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