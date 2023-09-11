陳庭妮升格人妻行程依舊滿檔 將性感現身Michael Kors Collection大秀

就在今晚（9/11）10點，Michael Kors Collection 2024春夏大秀即將登場，屆時除了能看到最新品牌頂級女裝樣式之外，更讓人期待受邀出席的陳庭妮、女團TWICE成員多賢，以及眾多明星們會以什麼樣的造型現身呢？

剛成為人妻的陳庭妮受到Michael Kors邀請前往紐約時裝周，欣賞Michael Kors Collection 2024春夏大秀，日前她現身桃園機場就身穿了MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣與黑白豹紋迷你裙，搭配Estelle黑色小型箱型包、Perla 黑色瑪莉珍鞋，以及經典Logo飾品與墨鏡，呈現復古俏皮造型的機場穿搭。而七月才與老公胡宇威自紐約返台的陳庭妮也在instagram上說「才說想著紐約那個～紐約時裝周我來囉，這次跟MK一起出發瘋紐約，好期待！」而大秀也將在今晚（9/11）10點的登場，使粉絲們也期待陳庭妮是否會以性感裝束現身呢？

而在看完Michael Kors Collection 2024春夏大秀之後，別忘了隔天（9/12）台灣時間早上8點，還能欣賞名媛時尚品牌Tory Burch 2024春夏系列發表。而中國大陸女星秦嵐也首度以品牌大使身份出席，而且同樣在出發前身以黑領針織上衣搭配牛仔褲以及新一季的Tory Burch包款，向粉絲宣告自己將前往紐約時裝周。但不知道的是同為品牌大使的韓星朴恩斌也會現身秀場？或許兩人也能來個同框美照，炒熱話題。

陳庭妮日前現身桃園機場就身穿MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣與黑白豹紋迷你裙，搭配Estelle黑色小型箱型包、Perla 黑色瑪莉珍鞋，以及經典Logo飾品與墨鏡。圖／Michael Kors提供

秦嵐以黑領針織上衣搭配牛仔褲以及新一季的Tory Burch包款，向粉絲宣告自己將前往紐約時裝周。圖／摘自微博

中國大陸女星秦嵐首度以品牌大使身份出席，時尚品牌Tory Burch 2024春夏系列發表。圖／摘自微博

9月12日台灣時間早上8點，名媛時尚品牌Tory Burch發表2024春夏系列。圖／Tory Burch提供

MICHAEL Michael Kors Perla黑色牛皮瑪莉珍跟鞋，9,500元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣11,600元，與黑白豹紋腰帶迷你裙11,600元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors玫瑰金Logo耳釘，3,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors金色老花手鐲，3,900元。圖／Michael Kors提供