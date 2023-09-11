快訊

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

大直民宅塌陷引關注！北市65%建物在土壤液化潛勢區 輸入門牌就能查

兩萬斷肢的創傷：烏克蘭義肢短缺與身心復健的挑戰

陳庭妮升格人妻行程依舊滿檔 將性感現身Michael Kors Collection大秀

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
剛成為人妻的陳庭妮受到Michael Kors邀請前往紐約時裝周，欣賞Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／Michael Kors提供
剛成為人妻的陳庭妮受到Michael Kors邀請前往紐約時裝周，欣賞Michael Kors Collection 2024春夏大秀。圖／Michael Kors提供

就在今晚（9/11）10點，Michael Kors Collection 2024春夏大秀即將登場，屆時除了能看到最新品牌頂級女裝樣式之外，更讓人期待受邀出席的陳庭妮、女團TWICE成員多賢，以及眾多明星們會以什麼樣的造型現身呢？

剛成為人妻的陳庭妮受到Michael Kors邀請前往紐約時裝周，欣賞Michael Kors Collection 2024春夏大秀，日前她現身桃園機場就身穿了MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣與黑白豹紋迷你裙，搭配Estelle黑色小型箱型包、Perla 黑色瑪莉珍鞋，以及經典Logo飾品與墨鏡，呈現復古俏皮造型的機場穿搭。而七月才與老公胡宇威自紐約返台的陳庭妮也在instagram上說「才說想著紐約那個～紐約時裝周我來囉，這次跟MK一起出發瘋紐約，好期待！」而大秀也將在今晚（9/11）10點的登場，使粉絲們也期待陳庭妮是否會以性感裝束現身呢？

而在看完Michael Kors Collection 2024春夏大秀之後，別忘了隔天（9/12）台灣時間早上8點，還能欣賞名媛時尚品牌Tory Burch 2024春夏系列發表。而中國大陸女星秦嵐也首度以品牌大使身份出席，而且同樣在出發前身以黑領針織上衣搭配牛仔褲以及新一季的Tory Burch包款，向粉絲宣告自己將前往紐約時裝周。但不知道的是同為品牌大使的韓星朴恩斌也會現身秀場？或許兩人也能來個同框美照，炒熱話題。

陳庭妮日前現身桃園機場就身穿MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣與黑白豹紋迷你裙，搭配Estelle黑色小型箱型包、Perla 黑色瑪莉珍鞋，以及經典Logo飾品與墨鏡。圖／Michael Kors提供
陳庭妮日前現身桃園機場就身穿MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣與黑白豹紋迷你裙，搭配Estelle黑色小型箱型包、Perla 黑色瑪莉珍鞋，以及經典Logo飾品與墨鏡。圖／Michael Kors提供

秦嵐以黑領針織上衣搭配牛仔褲以及新一季的Tory Burch包款，向粉絲宣告自己將前往紐約時裝周。圖／摘自微博
秦嵐以黑領針織上衣搭配牛仔褲以及新一季的Tory Burch包款，向粉絲宣告自己將前往紐約時裝周。圖／摘自微博

中國大陸女星秦嵐首度以品牌大使身份出席，時尚品牌Tory Burch 2024春夏系列發表。圖／摘自微博
中國大陸女星秦嵐首度以品牌大使身份出席，時尚品牌Tory Burch 2024春夏系列發表。圖／摘自微博

9月12日台灣時間早上8點，名媛時尚品牌Tory Burch發表2024春夏系列。圖／Tory Burch提供
9月12日台灣時間早上8點，名媛時尚品牌Tory Burch發表2024春夏系列。圖／Tory Burch提供

MICHAEL Michael Kors Perla黑色牛皮瑪莉珍跟鞋，9,500元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Perla黑色牛皮瑪莉珍跟鞋，9,500元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣11,600元，與黑白豹紋腰帶迷你裙11,600元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors 2023秋冬系列黑色高領上衣11,600元，與黑白豹紋腰帶迷你裙11,600元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors玫瑰金Logo耳釘，3,000元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors玫瑰金Logo耳釘，3,000元。圖／Michael Kors提供

Michael Kors金色老花手鐲，3,900元。圖／Michael Kors提供
Michael Kors金色老花手鐲，3,900元。圖／Michael Kors提供

MICHAEL Michael Kors Estelle黑色小型箱型包附拉鍊小袋 ，17,500元。圖／Michael Kors提供
MICHAEL Michael Kors Estelle黑色小型箱型包附拉鍊小袋 ，17,500元。圖／Michael Kors提供

紐約 品牌 桃園機場 陳庭妮 胡宇威

延伸閱讀

禾浩辰認愛吳品潔 毛弟成「表哥」被爆反應「很震驚」

甜曝證婚現場陳庭妮可愛舉動 胡宇威婚後仍不習慣一事

胡宇威死穴曝光！陳庭妮要做得「在陽台解決」

不知胡宇威公開登記結婚 「新手人妻」陳庭妮23字回應

相關新聞

走跳世界／和歌山楓紅 飽覽世遺 走訪古寺

在深秋楓紅的季節，前進和歌山，入住世界遺產高野山、走訪古都百年古寺，在和諧靜美的大地，感受日月山楓之美、全程品嘗精進料理...

陳庭妮升格人妻行程依舊滿檔 將性感現身Michael Kors Collection大秀

就在今晚（9/11）10點，Michael Kors Collection 2024春夏大秀即將登場，屆時除了能看到最新品牌頂級女裝樣式之外，更讓人期待受邀出席的陳庭妮、女團TWICE成員多賢，以及眾多明星們會以什麼樣的造型現身呢？

睡在櫻花海裡 新竹豪華露營櫻花季9月12日開賣

豪華露營知名品牌「蟬說」集團位於新竹的營地「霧繞 WooRao」、「霧語 WooYuu」將分別於 9/12、9/14 開...

省錢抗通膨！將來銀行祭全支付、foodpanda及主要網購最高10％回饋

高通膨時代，薪水增加速度跟不上通膨，純網銀「將來銀行NEXT BANK」為落實普惠金融，以最高10%回饋幫助民眾，像是凡...

「版權所有，AI翻印必究」 台首位藝術家發聲明拒絕AI

透過生成式AI ，任何人只需輸入指令，便可以在幾秒鐘內生成各種複雜而逼真的圖像，但這些圖像的「原型」來自眾多藝術家被放上...

迎祭孔大典 嘗台南美食

教師節，跟著有行旅前往台南古都，品嘗台南五大必吃美食，包含永康「三大牛肉火鍋」、名人喜愛的「帝一鐤無菜單料理」、作家舒國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦