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省錢抗通膨！將來銀行祭全支付、foodpanda及主要網購最高10％回饋

聯合報／ 記者黃仕揚／台北即時報導
將來銀行加祭全支付、foodpanda及主要網購最高10％回饋。圖/將來銀行提供
將來銀行加祭全支付、foodpanda及主要網購最高10％回饋。圖/將來銀行提供

高通膨時代，薪水增加速度跟不上通膨，純網銀「將來銀行NEXT BANK」為落實普惠金融，以最高10%回饋幫助民眾，像是凡以將將卡在指定通路如麥當勞、台灣大車隊、萬波、UNIQLO等，或是指定網購通路如foodpanda、Momo購物網、蝦皮購物、Coupang酷澎、PChome 24h購物等刷卡消費，最高可享10％ N點超高回饋，讓生活壓力不再山大！

對於喜好美食外送的消費者，將來銀行NEXT BANK新戶輸入foodpanda專屬邀請碼並首次完成裝置綁定，可享美食金400元或訂閱半年免費（等值市價650元）好禮2選1，於foodpanda結帳時再輸入優惠碼「psvs10off」再享九折優惠（每筆最高折50元），且綁定將將卡支付，更可同享最高10％ N點回饋，享受外送美食更輕鬆。

全聯旗下「全支付」近期舉辦周年慶，即日起至11月底前，綁定將來銀行帳戶，不限消費金額享有筆筆最高10％全點回饋。只需將全支付連結將來銀行帳戶，不分新舊戶，於全通路（不含全聯等場域）筆筆享最高10%全點回饋（每月回饋上限150全點）；若是首次將全支付連結將來銀行帳戶，還可另多獲50全點，限時優惠送完為止。

對尚未開立將來銀行帳戶的全支付一族，將來銀行NEXT BANK建議別錯過新戶才有的開戶禮，如透過輸入專屬邀請碼「PXPLUS2023」開立將來銀行帳戶並完成首次裝置綁定，可獲400點全點，加計前述的消費回饋後，活動期間的回饋共高達900全點。

另外，將來銀行9月起將主要網購納入加碼指定通路加碼，且一路優惠至年底。將來銀行NEXT BANK強調，為落實普惠金融，緩解物價上漲對國人帶來的經濟壓力，除一直以來均保持的66次網路跨行轉帳、6次跨行提款免手續費優惠外，也持續不斷對於國人的日常支出祭出亮眼回饋，詳情請見將來銀行官網資訊https://nxb.tw/5856s7/。

購物網 美食 foodpanda

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