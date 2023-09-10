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一蝶展開全世界！CINDY CHAO 2023儷影蝴蝶全球首曝光

聯合報／ 記者孫曼／專題即時報導
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」以一件作品帶領觀者由點及面，向世人揭秘藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」以一件作品帶領觀者由點及面，向世人揭秘藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

足以撐起一場展覽的單一之作，無疑是在深度與廣度上的代表性足以讓人駐足流連。博物館典藏級珠寶品牌CINDY CHAO藝術珠寶，即日起至10月6日止於上海龍美術館（西岸館）舉辦「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」，就大膽以「一蝶一展」的創新形式，帶領觀眾展開一趟深度的藝術珠寶之旅。2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊，CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮，知名導演/演員馮德倫，知名演員曾黎都特地現身開幕。

「在這次的展覽裡，我希望回歸初心，以一種最特殊的方式向大家呈現一隻蝴蝶從零到一，從無到有的全部過程。」珠寶藝術家趙心綺（Cindy Chao）說。這也是2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊自摘得影后桂冠後首次於亞洲公開亮相出席品牌活動。CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮也讚歎於「一蝶一展」的顛覆性策展概念，於光影之間沉浸藝術之境。

「2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶」，是品牌最富盛名的年度蝴蝶作品系列的第十件年，歷時5年精心設計製作，並在此次展覽中首次公開亮相。顧名思義，這件蝴蝶胸針以愛為主題，是Cindy Chao為一對相識20年的藏家夫婦特別創作，除了蘊含著藝術家與藏家間深厚情誼，更見證著藏家家族兩代人的愛情與傳承。

年度蝴蝶是CINDY CHAO藝術珠寶最具標誌性的作品，不僅是品牌精湛製作工藝、寶石嚴選實力、卓越藝術創意的集大成者，更是藝術家心境變幻與哲思發想的投射，從宏觀到微觀等多重維度詮釋著「博物館典藏級珠寶」的高度與精神。該系列中就囊括兩件為國際級博物館納為典藏的作品，包括由美國史密森尼國家自然史博物館（Smithsonian National Museum of Natural History）納為永久館藏的2009年作品「皇家蝴蝶胸針」，以及為巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs，簡稱 MAD）收為永久典藏的2008年首件年度蝴蝶創作「紅寶側飛蝴蝶胸針」。

而專為2023年度蝴蝶「Amour Butterfly儷影蝴蝶」打造的沉浸式的展覽空間，亦可稱得上是一場光影之旅。為此匠心獨具的於「一蝶一展」，趙心綺再度與荷蘭知名建築空間設計師、雕塑家Tom Postma攜手，邀請其擔任「首席藝術空間建築師」為展館空間佈景規劃，並攜手來自比利時、新加坡、荷蘭、德國四個國家、橫跨歐亞兩大洲的國際頂尖研發團隊，特別為展覽量身打造全球「最長飄浮路徑展櫃」，讓精湛鈦金屬工藝打造的儷影蝴蝶，不使用任何展架，彷彿被施予魔法般翩翩起舞，實現蝶飛輕舞的奇觀。

「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」於上海首度曝光後，將巡迴至香港、台北展覽，並自11月起則於台北全球唯一藝術珠寶典藏館CINDY CHAO The Art Jewel Gallery進行公開展出。

公眾開放：2023年9月9日至2023年10月6日

開放時間：

週二至週四 10：00 - 18：00（17：00 停止入場）

週五至周日 10：00 - 20：00（19：00 停止入場）

每週一閉館，節假日除外

地點：龍美術館（西岸館）上海市徐匯區龍騰大道3398號

2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶設計草圖與蠟雕。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶設計草圖與蠟雕。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」以一件作品帶領觀者由點及面，向世人揭秘藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」以一件作品帶領觀者由點及面，向世人揭秘藝術珠寶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家趙心綺、知名導演/演員馮德倫。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）珠寶藝術家趙心綺、知名導演/演員馮德倫。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶製作過程。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶製作過程。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮、珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）CINDY CHAO藝術珠寶全球品牌大使倪妮、珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」 空間呈現，由荷蘭知名建築空間設計師、雕塑家Tom Postma攜手擔任首席藝術空間建築師操刀規劃。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」 空間呈現，由荷蘭知名建築空間設計師、雕塑家Tom Postma攜手擔任首席藝術空間建築師操刀規劃。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶歷時5年製作。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶⸺Amour Butterfly儷影蝴蝶歷時5年製作。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）奧斯卡影后楊紫瓊、珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
（由左至右）奧斯卡影后楊紫瓊、珠寶藝術家趙心綺。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」於上海龍美術館（西岸館）舉辦。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
「光影之間 對影成蝶——2023年度蝴蝶大師作品展」於上海龍美術館（西岸館）舉辦。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊鑑賞2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供
2023年奧斯卡金像獎、金球獎雙料影后楊紫瓊鑑賞2023 Black Label Masterpiece大師系列年度蝴蝶——Amour Butterfly儷影蝴蝶。圖／CINDY CHAO The Art Jewel提供

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