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影／文創禮盒設計專家 獨特桌遊禮盒讓人愛不釋手
又到了中秋送禮的季節，但要如何送禮送到心坎裡又讓人印象深刻呢！高雄一位禮盒設計專家李末兒，他擅長將獨特設計理念，轉變成各種令人讚嘆的特色包裝，近來流行的益智桌遊遊戲也被他融入到禮盒設計中，例如他的最新作品就把整套的麻將連桌面設計成精美的月餅禮盒，還有益智大富翁遊戲以及童趣彈珠台等等，結合藝術時尚與環保實用的月餅禮盒，讓送禮的文化更臻質感與誠意。
禧堂設計的創辦人李末兒主要是從事文創禮盒設計，這幾年的疫情雖讓他吃足苦頭，但也開始思考轉型方向，他認為不少品牌的禮盒外觀精美，吃完後也只能丟棄，他認為送禮是一種傳遞情感的方式，也是一種展現品味的藝術，為了環保概念，他開始思考何不結合有創意的文創小物，如玩具、家具、飾品等來設計禮盒，於是他開始使用原生木素材製作多款雅致木盒，美觀實用兼具送禮心意，又推出結合藝術時尚好玩有趣及環保實用的月餅禮盒，不但徹底顛覆人們對禮盒的想像，也讓禮盒更好玩。
例如李末兒設計的步步高升禮盒，具有把玩擺飾的意味，外型古典高雅，送禮大方，月餅食用後外盒還可當成擺飾，為室內增添些許高雅氣質。人氣童趣彈珠檯禮盒以台灣古早童玩彈珠台為設計，將童玩與禮盒結合，勾起大家的童年回憶，以懷舊復古色調風情表現，強調復古童玩收納盒特色，兼顧收納功能與趣味。大富翁地產大亨桌遊禮盒，不僅具有收納功能，上頭更有可愛的大富翁可以上手玩，盒子採用高雅的灰木紋色設計，讓收禮的人能收穫滿滿的驚喜。
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