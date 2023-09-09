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影／文創禮盒設計專家 獨特桌遊禮盒讓人愛不釋手

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
禮盒設計師李末兒設計的禮盒玩味十足，讓人愛不釋手更捨不得丟棄。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計的禮盒玩味十足，讓人愛不釋手更捨不得丟棄。記者劉學聖／攝影

又到了中秋送禮的季節，但要如何送禮送到心坎裡又讓人印象深刻呢！高雄一位禮盒設計專家李末兒，他擅長將獨特設計理念，轉變成各種令人讚嘆的特色包裝，近來流行的益智桌遊遊戲也被他融入到禮盒設計中，例如他的最新作品就把整套的麻將連桌面設計成精美的月餅禮盒，還有益智大富翁遊戲以及童趣彈珠台等等，結合藝術時尚與環保實用的月餅禮盒，讓送禮的文化更臻質感與誠意。

禧堂設計的創辦人李末兒主要是從事文創禮盒設計，這幾年的疫情雖讓他吃足苦頭，但也開始思考轉型方向，他認為不少品牌的禮盒外觀精美，吃完後也只能丟棄，他認為送禮是一種傳遞情感的方式，也是一種展現品味的藝術，為了環保概念，他開始思考何不結合有創意的文創小物，如玩具、家具、飾品等來設計禮盒，於是他開始使用原生木素材製作多款雅致木盒，美觀實用兼具送禮心意，又推出結合藝術時尚好玩有趣及環保實用的月餅禮盒，不但徹底顛覆人們對禮盒的想像，也讓禮盒更好玩。

例如李末兒設計的步步高升禮盒，具有把玩擺飾的意味，外型古典高雅，送禮大方，月餅食用後外盒還可當成擺飾，為室內增添些許高雅氣質。人氣童趣彈珠檯禮盒以台灣古早童玩彈珠台為設計，將童玩與禮盒結合，勾起大家的童年回憶，以懷舊復古色調風情表現，強調復古童玩收納盒特色，兼顧收納功能與趣味。大富翁地產大亨桌遊禮盒，不僅具有收納功能，上頭更有可愛的大富翁可以上手玩，盒子採用高雅的灰木紋色設計，讓收禮的人能收穫滿滿的驚喜。

迷你麻將禮盒不僅有整套麻將牌連桌面也整合進去，只要湊足人數立刻可玩。記者劉學聖／攝影
迷你麻將禮盒不僅有整套麻將牌連桌面也整合進去，只要湊足人數立刻可玩。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計結合藝術時尚好玩有趣及環保實用的月餅禮盒，不但徹底顛覆人們對禮盒的想像，也讓禮盒更好玩。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計結合藝術時尚好玩有趣及環保實用的月餅禮盒，不但徹底顛覆人們對禮盒的想像，也讓禮盒更好玩。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計的童趣彈珠檯禮盒，以台灣古早童玩彈珠台為設計，將童玩與禮盒結合，勾起大家的童年回憶。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計的童趣彈珠檯禮盒，以台灣古早童玩彈珠台為設計，將童玩與禮盒結合，勾起大家的童年回憶。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計的獨特大富翁禮盒玩味十足。記者劉學聖／攝影
禮盒設計師李末兒設計的獨特大富翁禮盒玩味十足。記者劉學聖／攝影
獨特大富翁地產大亨禮盒玩味十足。記者劉學聖／攝影
獨特大富翁地產大亨禮盒玩味十足。記者劉學聖／攝影

月餅 富翁

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