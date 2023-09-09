揮別颱風陰霾 伊甸「嗎哪食堂」8款中秋禮盒開賣

在快節奏的現代生活中，想要來一場沒有太多計劃和準備、說走就走的的旅行？一台好的休旅車有寬敞、舒適的車內空間及多功能性，無論是個人獨處，或是載著家人、朋友、大量行李和裝備，都是旅程中的最佳夥伴，休旅車不僅是一種交通工具，更是一個時光變得更加豐富有趣的載體。《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出一年內（2022/08/18～2023/08/17）網友挑選休旅車最在意的十大要素，依序是價格、車身外觀、油耗、車輛大小/空間、輔助系統、維修保養、底盤、後車廂寬度、操控性、幾門車。

2023-09-09 09:15