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揮別颱風陰霾 伊甸「嗎哪食堂」8款中秋禮盒開賣
不畏海葵颱風強勁威力，伊甸基金會台東庇護工場「嗎哪食堂」努力整理環境，風災後推出8款中秋佳節禮盒，盼生活早日恢復常軌。伊甸指出，9月11前訂購可享95折早鳥優惠，9月28前使用TTPush台東金幣折抵另贈優惠券，愈早訂購優惠愈多。
中秋節是各地庇護工場的重大節日之一，嗎哪食堂庇護員工「翰翰」去年已考取烘焙麵包丙級證照，跟著指導老師在烘焙房內忙進忙出，不僅熟記所有咖啡配方和製作步驟，其他結帳及接待等工作都難不倒他。近日伊甸基金會將安排他前往各大公司見習，提升職場環境適應能力。
今年中秋節，伊甸推出8款禮盒，邀請大家一起吃月餅、做公益。庇護事業處長陳智宏表示，感謝台東縣政府拋磚引玉，率先認購200盒月餅，嗎哪食堂加入台東「TTPush踢一下」特約商店，民眾也可透過APP快速選購。
此外， 9月11日前訂購可享95折早鳥優惠，9月28日前使用TTPush台東金幣折抵購買禮盒，另獲手作鮮奶吐司與美式咖啡100元優惠券乙張。嗎哪食堂電話為(089)346-610、官方LINE帳號@eden_manna，或至伊甸公益MaLL訂購。
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