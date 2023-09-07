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可以喝的微醺甜點！金色三麥桃子、芒果啤酒全家獨賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
靈感來自PABLO經典半熟起司塔的桃醬內餡，SUNMAI金色三麥以小麥啤酒交疊天然蜜桃汁的甜香，化身「喝的微醺甜點」。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
靈感來自PABLO經典半熟起司塔的桃醬內餡，SUNMAI金色三麥以小麥啤酒交疊天然蜜桃汁的甜香，化身「喝的微醺甜點」。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

把夏日水果裝進罐裝啤酒！SUNMAI金色三麥首度與日本半熟起司塔名店「PABLO」合作，推出「桃子啤酒」、「芒果啤酒」，巧妙呼應品牌革命性經典商品和季節新品風味，就像可以喝的微醺甜點。兩款新品即日起於全家便利商店獨家販售，採限時限量供應，每罐定價109元。

此外，SUNMAI金色三麥與「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」的合作，也激盪出新火花，以和食風味代表「黃金柚」，釀出最道地的日本味，為嵜本季節限定的柚子系列再添新成員。「黃金柚啤酒」即日起也於全家便利商店、「嵜本SAKImoto Bakery高級生吐司專門店」開賣，每瓶定價139元。

「PABLO」的「鎮店之寶」半熟起司塔以奶油起司、大量杏桃醬製作出香濃卻不膩口的滑嫩內餡，在日本創下日銷2,000顆紀錄。「桃子啤酒」不但重現經典半熟起司塔內餡的果香，更在啤酒中封存季節限定的水嫩豐沛和香甜柔美，尾韻瀰漫齒間就像是剛剛吃了一顆水蜜桃。

「芒果啤酒」則以夏季限定「芒果mini起司塔」為靈感，選用當季的「愛文芒果」釀造，艷陽高照下凝結的香、濃、甜在啤酒中舒展開來，開瓶瞬間飽滿的熟果香氣撲鼻，熱情奔放的氣息如夏夜花火在味蕾綻放。

以PABLO季節限定「芒果mini起司塔」為靈感，SUNMAI金色三麥「芒果啤酒」選用台灣愛文品種，熱情滋味呼應芒果季的陽光。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
以PABLO季節限定「芒果mini起司塔」為靈感，SUNMAI金色三麥「芒果啤酒」選用台灣愛文品種，熱情滋味呼應芒果季的陽光。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「黃金柚啤酒」以清爽的拉格啤酒為基底，展現黃金柚的自然精油香氣，純淨風味沁涼心扉，龍眼蜜香再進一步交織出酸香清甜的層次感，淡雅細緻的氣韻讓人感到清涼舒心。

SUNMAI金色三麥與嵜本生吐司再次搭檔，不僅以「黃金柚」釀出精油般清新果香，還結合龍眼蜜的清甜襯托明亮果酸，自然流露最地道的日式味覺美學。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
SUNMAI金色三麥與嵜本生吐司再次搭檔，不僅以「黃金柚」釀出精油般清新果香，還結合龍眼蜜的清甜襯托明亮果酸，自然流露最地道的日式味覺美學。圖／金色三麥集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

起司 芒果 日本

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