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麗晶之夜轉型午宴富人更捧場 貴客買珠寶出手即破億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2023麗晶之夜轉型為午宴形式舉辦，晶華酒店集團營運長吳偉正(中)，與名模們共同為活動揭幕。圖／麗晶精品提供
2023麗晶之夜轉型為午宴形式舉辦，晶華酒店集團營運長吳偉正(中)，與名模們共同為活動揭幕。圖／麗晶精品提供

麗晶精品年度盛會「麗晶之夜」於昨日舉行，今年一改往年晚宴形式，以「Enchanted Garden」為主題首度以午宴舉辦，今日特邀100對共200位年度最高消費的貴賓赴會，當中有5成皆為年消費5千萬以上的VIP，正在進行中的年度大檔「黃金周購物禮遇」，目前已有「破億」珠寶大單進帳，預計20天可創造7億業績。

晶華酒店三樓宴會廳打開大面落地窗，讓戶外陽光與自然綠意印入眼簾，現場變身綠意盎然的花園，等待200位貴客蒞臨。同時，麗晶午宴中集結Bvlgari、Damiani、Chaumet、Cindy Chao The Art Jewel及Harry Winston五家頂級珠寶帶來多件獨家、總價值高達4億的珠寶展演，讓貴客近距離鑑賞，餐點則由Impromptu by Pual Lee、Coast、Curious及即將開幕Circum-四間餐廳主廚攜手掌杓，帶來佳餚美饌。

為何麗晶之夜今年改變為午宴形式，晶華酒店集團營運長吳偉正說明，疫後大家都傾向擁抱大自然，加上晶華酒店三樓宴會廳擁有戶外景觀視野的優勢條件，所以晶華董事長潘思亮提議將晚宴改成午宴，此改變也受到貴賓的歡迎，出席比往年更加踴躍，晶華也會以這次經驗，拓展運用在未來婚宴等形式上。

麗晶精品去年營業額創新高來到60億，雖然疫情期間精品買氣拉抬受惠，但國境解封後精品買氣受到民眾出國影響不大，今年1至8月仍有逾20%成長力道，跟疫情前（2019年)相比更是有200%的成長幅度。本檔「黃金周購物禮遇」預計衝至7億業績，較去年成長30％，今年度業績目標持續朝70億前進。

吳偉正說明，國際精品集團走向全球統一的價格策略，另外，就算出國也不一定可以買到喜歡的款式，反而在國內各品牌精品都可為熟客保留特殊款式；加上麗晶精品主力客層皆為目的型消費，會造訪晶華酒店的客人多屬政商名流，而麗晶精品的星級餐廳聚落，又會帶來熱愛美食的富二代，有消費力的主顧客穩定。以今年麗晶午宴受邀的200位賓客來看，今年35歲以下的新客占四分之一，這些年輕新客可能就是來自館內星級餐廳的第一步接觸，再進一步前往麗晶精品進行消費。

麗晶精品60家品牌構成由頂級珠寶、時尚精品與餐飲為三大主力。接著在10月份再引進兩家新餐廳，壯大精品美食聚落，包括米其林一星餐廳T+T將開設全新品牌「Circum-」；以及迎來日本大阪米其林一星燒鳥名店的海外首度展店。透過引進獨特餐飲，豐富主力客群的造訪體驗。

「黃金周購物禮遇」即日起至9月17日，期間消費2萬元起，可享有5%的現金禮券回饋，消費5萬最高可享8%回饋，消費滿10萬、25萬及100萬，有Nachtmann的日耳曼之光點心缽、Sisley黑玫瑰亮眼水凝精靈、寶格麗浪漫玫香女性淡香精、台北晶華酒店住宿券等滿額禮。

麗晶午宴由星級主廚們攜手籌畫饗宴菜色，左起分別為Curious餐廳主廚Tim Hsu、Coast餐廳主廚Jessada Pod Khruapunt、Impromptu主廚Paul Lee、Circum-餐廳主廚Leo Lo、T+T主廚Johnny Tsai。圖／麗晶精品提供
麗晶午宴由星級主廚們攜手籌畫饗宴菜色，左起分別為Curious餐廳主廚Tim Hsu、Coast餐廳主廚Jessada Pod Khruapunt、Impromptu主廚Paul Lee、Circum-餐廳主廚Leo Lo、T+T主廚Johnny Tsai。圖／麗晶精品提供
晶華酒店三樓宴會廳打開大面落地窗，讓戶外陽光與自然綠意印入眼簾，現場變身綠意盎然的花園。圖／麗晶精品提供
晶華酒店三樓宴會廳打開大面落地窗，讓戶外陽光與自然綠意印入眼簾，現場變身綠意盎然的花園。圖／麗晶精品提供
2023麗晶之夜首度以午宴方式進行，邀請100對共200位年度最高消費貴賓與會。圖／麗晶精品提供
2023麗晶之夜首度以午宴方式進行，邀請100對共200位年度最高消費貴賓與會。圖／麗晶精品提供
名模王心恬展演Bvlgari多件全台唯一的Serpenti系列珠寶。
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名模李曉涵展演Harry Winston頂級珠寶。圖／麗晶精品提供
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名模李彬展演Cindy Chao The Art Jewel頂級珠寶作品。圖／麗晶精品提供
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名模潘星妤展演Chaumet全球唯一的頂級珠寶。圖／麗晶精品提供
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名模余星誼展演Damiani頂級珠寶系列。圖／麗晶精品提供
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