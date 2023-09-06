咖啡買3送1、6塊雞塊餐99元！麥當勞「官方LINE」上線

麥當勞宣布，自即日起正式推出「麥當勞LINE官方帳號」，標榜有3大亮點，包括提供行動點點卡服務，並新增Apple Pay及Google Pay，方便以多元支付購買電子商品券，並提供「轉贈送禮」功能。成為好友並完成綁定，也將連續4周享優惠，包括咖啡買3送1、6塊麥克雞塊餐99元等不同方案。

麥當勞所推出的LINE官官方帳號，標榜提供行動點點卡、隨買店取、點數商城、客服小幫手、歡樂送訂餐等功能；串聯「行動點點卡」，免掏卡、免靠櫃，顧客可以儲值、支付、積點、兌點，也可直接透過LINE轉贈送禮。同時「隨買店取」及「點數商城」新增Apple Pay及Google Pay，讓顧客以多元支付方式購買電子商品券。

為回饋麥當勞LINE官方帳號綁定好友，週週推出LINE官方帳號獨家優惠。「隨買店取」於9月6日推出「秘魯單品咖啡買3送1」；9月11日推出「冰炫風／美式／那堤77折起」；9月20日「美式／那堤」享量購優惠；9月27日則有「3件組套餐99元起」。例如「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中可」每組99元、「大麥克＋小薯＋中可」每組109元。