巴菲特最愛S&W牛排化身烤肉組合 每人千元有找吃得到

台北信義區知名預約困難餐廳Smith & Wollensky，今年4月於台北開設全球首間副牌S&W Butcher's Shop，複合式餐廳肉舖型態銷售Smith & Wollensky多款肉品，看準中秋烤肉商機，特地將店內招牌餐點客製為烤肉品項，有別於市面上多為日式燒肉組合，以美式BBQ風格為主軸，首度推出頂級烤肉禮盒，平均每人只要千元有找就吃得到。

今年S&W共限量發售3款禮盒美式BBQ禮盒，分別是「美式BBQ經典烤肉組」售價3,988元，「美式BBQ分享烤肉組」售價5,988元，「美式BBQ豪華烤肉組」售價7,988元。

「美式BBQ經典烤肉組」適合3至4人分享，共有5款精選肉品總重約1550公克，相當於54盎司，平均每人份量約13盎司。5款精選肉品包括美國Prime乾式熟成紐約客牛排 x2（250公克）、美國乾式熟成牛肉漢堡排x 4 （440公克）、美國Prime嫩角尖沙朗厚切烤肉片 x2（180公克）、美國菲力骰子牛 x 8（230公克）、醃漬去骨半雞 x1（450公克）；以及松露通心粉 x1（500公克）、奶油菠菜 x1（280公克）、S&W烤肉醬 x1（130公克）、S&W肯瓊香料 x1（40公克）。

「美式BBQ分享烤肉組」適合5至6人分享，6款肉品總重約2450公克，相當於86盎司，每人份量約14盎司；其中店內招牌BBQ醬烤全骨牛小排，熟食復熱即可食用，非常方便。6款肉品包括美國Prime乾式熟成紐約客牛排x2（250公克）、美國乾式熟成牛肉漢堡排x 6（660公克）、美國Prime嫩角尖沙朗厚切烤肉片x4（360公克）、美國菲力骰子牛x 10（280公克）、美國Prime BBQ全骨牛小排x1（450公克）、醃漬去骨半雞x1（450公克）；以及松露通心粉x1（500公克）、奶油菠菜x1（280公克）、S&W烤肉醬x1（130公克）、S&W肯瓊香料x1（40公克）。

「美式BBQ分享烤肉組」售價5,988元。圖／S&W提供。

「美式BBQ豪華烤肉組」將Smith & Wollensky奢華牛排全員集合，特別挑選餐廳四款最頂級牛排餐點——巴菲特最愛乾式熟成紐約客牛排、銷售冠軍乾式熟成肋眼牛排、菲力最精華部位夏多布里昂牛排以及日本熊本A5和牛紐約客牛排，讓饕客一次嚐盡極致美味。組合包含6款肉品，總重約2060公克，相當於72盎司，適合5至6人分享，每人份量約12盎司。

「美式BBQ豪華烤肉組」包括美國乾式熟成牛肉漢堡排x 8（880公克）、美國夏多布里昂牛排x 2（230公克）、美國Prime乾式熟成紐約客牛排x2（250公克）、美國Prime乾式熟成肋眼牛排x2（300公克）、日本熊本A5紐約客牛排x1（250公克）、日本鹿兒島A5嫩肩燒肉片x1（150公克）；以及松露通心粉x1（500公克）、奶油菠菜x1（280公克）、S&W烤肉醬x1（130公克）、S&W肯瓊香料x1（40公克）。

「美式BBQ豪華烤肉組」售價7,988元。圖／S&W提供。

Smith & Wollensky美式BBQ烤肉組為線上銷售，可選擇冷凍宅配到府或到店取貨，消費滿5,988元即可享有宅配免運費優惠；若想讓烤肉增添儀式感，到Smith & Wollensky、S&W Butcher's Shop、Sea to Sky三家餐廳自取，還可享S&W紅白酒與牛排刀加購價九折優惠。