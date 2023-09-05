台中必比登豬腳店「內用收10元小費」！網怒：變相漲價

吃豬腳飯也要付小費？獲得米其林必比登推介的台中知名餐廳「富狀元豬腳」，被爆料公社網友發文，指出店內公告「外帶收5元小費、內用收10元小費」，文中還指出「每組客人都這樣5-10元，光這個小費就噱爆了」。對於店家的作法，其他網友也表示「五塊錢沒多少 但是付起來有點怪怪的」、「全台灣第一間收小費的便當店？」但也有網友持反面意見，各有不同看法。

位於台中的「富狀元豬腳」店內提供有豬腳、大腸頭、腿扣、魯肉飯、軟排、豬腳麵線等多種餐點，還有豬腳禮盒等選擇，是台中知名的豬腳餐廳，並且已經連續4年獲得米其林必比登推薦。

此次有網友在爆料公社中發文，照片中可見到富狀元豬腳店門口張貼公告，表示「即日起～外帶收5元小費 內用收10元小費」，文章中並指出，「當你在櫃檯結帳完後，店員會提醒你記得投入小費，內用10元、外帶5元，投在櫃檯的小豬裡面，不投還不行」

對於店家的作法，網友的意見兩極。有人認為「笑死了，內用外帶收什麼小費？」、「強制要小費，這種店就讓它打烊吧！」、「變相漲價，小費不用開發票」、「只好請國稅局多多關心了」。另外也有一派網友認為「我覺得還好，有事先貼在門口公告了，不接受就不要去吃就好」、「寫得清清楚楚的、又沒拿刀拿槍逼你去吃」。同時也有網友公佈私訊店家的內容，店家表示「確實是有小費這件事，老闆希望少少的5塊錢或10元，同仁們的服務更加的好～不過如果真的沒投小費，也是不會說不行啦！」