中秋用泥煤烤起來！雅柏於大稻埕碼頭端出泥煤烤全豬

用泥煤烤起來！以「終極艾雷島麥芽威士忌」為傲的雅柏（Ardbeg），將於9月22日（週五）在台北大稻埕碼頭，舉辦烤肉活動「煤式烤豬氣」，特別加碼端出「雅柏泥煤烤全豬BBQ」，與所有泥煤同好以濃厚強烈的泥煤風味，一起度過一年一度中秋佳節。

活動將於現場直火烤全豬，將淋上雅柏泥煤味威士忌的豬肉，經過上等相思原木炭火烤，將泥煤風味與烤豬緊緊鎖在一起，金黃酥脆的外皮，搭配入口即化的軟嫩肉質，視覺味覺雙重享受，讓粉絲不用上山就能品嚐到最狂野的烤肉。

活動現場除了怪奇烤肉限量版（BizarreBQ）及其特調飲品，還有Ardbeg大師講堂品飲活動，從5年、10年到An Oa，由品牌大使帶領大家一步一步朝著「泥煤至尊」之路前進。

除了「吃好、喝滿」，現場還有多種古怪奇妙的PK小遊戲，讓所有優秀的怪咖們展現出專屬Ardbeg的怪奇本質，還有機會抽到神秘大獎。

參加此次活動還能加碼限量購買「雅柏怪奇烤肉限量版」 與神話選集「首部曲 鷹身女妖」限量瓶，凡購買Premium系列套票，，即可於現場購買兩款限量商品（每款限購乙支）。

◎雅柏（Ardbeg）煤式烤豬氣活動資訊

．活動日期：2023年9月22日（五）

．活動時間 : 18:00 ～21:00 （餐點與飲品截止時間：20:30）

．活動地點：大稻埕碼頭 （台北市大同區民生西路5號水門）

．購票資訊請洽活動Accupass網頁：https://reurl.cc/x7zVNN

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康