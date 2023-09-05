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POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」換購第二波登場！5款限定好物搭配印花最低0元起

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，推出5款限定換購好物。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，推出5款限定換購好物。圖／POYA寶雅提供

調皮又逗趣的「湯姆貓與傑利鼠」再次現身POYA寶雅！延續第一波與華納兄弟全球探索消費性產品部門合作，攜手推出超萌換購商品，第二波將卡通中「湯姆貓與傑利鼠」互動中討喜又頑皮的模樣完美復刻，打造5款限定換購商品，全系列搭配療癒清爽的冰淇淋色系，搭配印花只要0元就能拿到實用兼具滿分可愛的多角色勾勾磁鐵，搭配印花加價還能換到豐盛層層便當盒、雙層甜甜隨行杯、毛絨絨冰淇淋袋、豔陽遮遮折疊傘。第二波自9月6日至11月7日開跑（換購至11月21日止），活動期間至全台寶雅、寶家實體門市及POYA Buy寶雅線上買，單筆消費累積滿150元贈1枚印花、滿300元贈2枚印花依此類推（實體及數位印花不可合併使用）。

POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動推出「多角色勾勾磁鐵」（款式隨機），分別印有湯姆貓與傑利鼠圖案，輕鬆彎折變掛勾就能磁吸在冰箱上或是門上，每個數位印花5枚＋10元、6枚數位印花即可免費擁有，或實體印花5枚＋10元可換購一個。

「豐盛層層便當盒」適合日常或露營野餐，餐盒設計線條簡潔，附上實用的兩用叉勺，數位印花5枚＋199元或數位印花10枚＋89元、實體印花5枚＋199元或實體印花15枚＋89元可換購。

「雙層甜甜隨行杯」杯身圍繞著湯姆貓與傑利鼠塗鴉圖案，讓人回想起卡通內各種橋段，雙層隔溫還可以放入冰塊，鼓勵大家攜帶隨身攜帶杯具更環保，數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋159元、實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋159元可換購。

100%純棉的「毛絨絨冰淇淋袋」，柔軟質地搭配明亮繽紛配色，看著傑利鼠大口吃冰並帶有濃濃盛夏奔放活力的熱情，數位印花5枚＋299元或數位印花10枚＋189元、實體印花5枚＋299元或實體印花15枚＋189元可換購。

夏天熱浪來襲，有時又偶有陣雨，粉嫩色系搭配超萌圖案的「豔陽遮遮摺疊傘」是包包內的必備好物，附吸水傘套好收納，數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋149元、實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋149元可換購。

POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「多角色勾勾磁鐵」（款式隨機）每個數位印花5枚＋10元、6枚數位印花即可免費擁有，或實體印花5枚＋10元可換購一個。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「多角色勾勾磁鐵」（款式隨機）每個數位印花5枚＋10元、6枚數位印花即可免費擁有，或實體印花5枚＋10元可換購一個。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「豐盛層層便當盒」數位印花5枚＋199元或數位印花10枚＋89元、實體印花5枚＋199元或實體印花15枚＋89元可換購。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「豐盛層層便當盒」數位印花5枚＋199元或數位印花10枚＋89元、實體印花5枚＋199元或實體印花15枚＋89元可換購。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「雙層甜甜隨行杯」數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋159元、實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋159元可換購。圖／POYA寶雅提供
POYA寶雅「湯姆貓與傑利鼠」第二波換購活動9月6日至11月7日開跑，「雙層甜甜隨行杯」數位印花5枚＋259元或數位印花10枚＋159元、實體印花5枚＋259元或實體印花15枚＋159元可換購。圖／POYA寶雅提供

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