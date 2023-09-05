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搶訂日本楓紅 每晚千元起！捷絲旅大阪 早鳥加贈早餐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
距離飯店步行10分鐘即可抵達大阪的熱門購物天堂─心齋橋及道頓崛等景點。圖／晶華酒店集團提供
距離飯店步行10分鐘即可抵達大阪的熱門購物天堂─心齋橋及道頓崛等景點。圖／晶華酒店集團提供

迎接日本秋天賞楓商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅品牌首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」今(9月5日)起至17日推出「紅葉季倒數回饋」三天兩夜連住專案，可搶先預訂11月底前賞楓旺季，兩人成行、每人每晚最低日幣5,000圓起，約台幣1,100元起，再享自助早餐吃到飽及迎賓茶點。10月5日前入住，加贈大阪超人氣伴手禮知名昆布老鋪「小倉屋山本昆布仙貝」。

捷絲旅大阪心齋橋館今年3月開幕，位居地鐵中心交通便利，早餐超好評推薦，台灣員工服務親切，深受遊客肯定。迎接紅葉季節推出「倒數回饋」三天兩夜住房專案，每人每晚台幣1,100元起，除了入住舒適客房，專案免費贈送Just Café台日雙饗自助式早餐，可品嘗茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣空運直送美食，還有關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等在地人氣特色料理；每日下午1點至23點，還可無限享用日本迎賓點心、飲品。

捷絲旅大阪心齋橋館推薦的賞楓景點，包括鄰近天守閣的「大阪城公園」、大阪堺的「大仙日本庭園」，在楓葉期間被染成銀杏和楓葉的顏色，可一次欣賞日本庭園、楓葉倒影及等點燈等3大絕景。飯店鄰近心齋橋站、本町站、長堀橋站、堺筋本町站等四座地下鐵站的交會處，利用JR等地下鐵皆能輕鬆抵達。

此外，步行3分鐘即可抵達大阪心齋橋、道頓堀或是通天閣。地鐵30分鐘內可造訪充滿人文風情的大阪城、美國村，或是闔家同歡的環球影城。旅客於10月5日前入住，獨家加碼賞楓早鳥禮，大阪知名昆布老鋪「小倉屋山本昆布仙貝」。

捷絲旅大阪心齋橋館

地址：大阪市中央區南船場二丁目9-15

電話：+81-06-6251-3666

大阪最佳賞楓景點，推薦位在日本百大瀑布「箕面大滝」下游的溪谷旁的箕面公園、祈求勝運的勝尾寺等地。圖／大阪觀光局提供
大阪最佳賞楓景點，推薦位在日本百大瀑布「箕面大滝」下游的溪谷旁的箕面公園、祈求勝運的勝尾寺等地。圖／大阪觀光局提供
專案免費贈送每位旅人Just Café台日雙饗自助式早餐。圖／晶華酒店集團提供
專案免費贈送每位旅人Just Café台日雙饗自助式早餐。圖／晶華酒店集團提供
搶攻日本賞楓商機，捷絲旅大阪心齋橋館首度推出「紅葉季倒數回饋」三天兩夜連住專案，每人每晚最低約台幣1,100元起，圖為「雅齋客房」。圖／晶華酒店集團提供
搶攻日本賞楓商機，捷絲旅大阪心齋橋館首度推出「紅葉季倒數回饋」三天兩夜連住專案，每人每晚最低約台幣1,100元起，圖為「雅齋客房」。圖／晶華酒店集團提供

大阪 日本 賞楓

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