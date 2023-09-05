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這看了會餓吧！誠品「餐桌上的靈感」食慾系小物超Q

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品書店即日起至10/1推出「餐桌上的靈感」主題展，從書籍、食品到生活日用品，匯集近5千種「秋季食慾系」選品。圖／誠品提供
誠品書店即日起至10/1推出「餐桌上的靈感」主題展，從書籍、食品到生活日用品，匯集近5千種「秋季食慾系」選品。圖／誠品提供

喜歡烤鮭魚、烤雞皮、蔥燒雞肉串的美味，也能隨身帶著走，誠品書店即日起至10/1推出「餐桌上的靈感」主題展，從書籍、食品到生活日用品，匯集近5千種「秋季食慾系」選品，還有多款擬真模型系列文具，為生活添加了樂趣美味。

在誠品書店的「餐桌上的靈感」主題展，呼應中秋季節，集結氛圍感滿滿的食慾系列選品，像是永遠不會過期的美味烤肉，日本元祖食品サンプル屋的烤物造型磁鐵和鑰匙圈，像是烤雞腿肉、無骨牛小排、培根蘆筍捲和奶油吐司等，鮮美色澤與仿真外型充滿趣味，活動期間全品項8.5折起。

另有葡萄牙BORDALLO PINHEIRO系列餐盤組，同樣復刻捲心菜、蕃茄和南瓜等蔬果真實造型；英國Quail動物造型陶瓷鹽&胡椒罐不僅有應景的兔子造型，還有8大品種的可愛貓咪，想像下有胖橘、三花上桌陪吃，絕對是餐桌上最可愛的風景。

月餅也是不能缺席的秋日美食主角，誠品線上「嫦娥愛呷甜」即日起至9/30嚴選逾百種糕餅、同步推出月餅禮盒5折起，享受視覺、味蕾的秋季美學。

書中同時也有食慾之秋，跟著《裏嘉義》和《台味飄撇》書中的美食指南，趁著中秋連假，巡訪台灣在地美食，誠品書店分別於9/16、9/22邀請兩位作家到高雄大遠百店及台中園道店進行新書分享會。

日本元祖食品サンプル屋烤鮭魚鑰匙圈，活動期間全品項8.5折起。圖／誠品提供
日本元祖食品サンプル屋烤鮭魚鑰匙圈，活動期間全品項8.5折起。圖／誠品提供
日本元祖食品サンプル屋蔥燒雞肉串磁鐵，活動期間全品項8.5折起。圖／誠品提供
日本元祖食品サンプル屋蔥燒雞肉串磁鐵，活動期間全品項8.5折起。圖／誠品提供
英國Quail陶瓷鹽&胡椒罐二入組三花+胖橘，是藝術品也是調味罐，可愛又實用。圖／誠品提供
英國Quail陶瓷鹽&胡椒罐二入組三花+胖橘，是藝術品也是調味罐，可愛又實用。圖／誠品提供
葡萄牙BORDALLO PINHEIRO陶瓷餐盤復刻捲心菜、蕃茄等蔬果造型。圖／誠品提供
葡萄牙BORDALLO PINHEIRO陶瓷餐盤復刻捲心菜、蕃茄等蔬果造型。圖／誠品提供
Q版柚子造型月餅，誠品線上「超比」職人中秋玫瑰物語月餅禮盒的檸檬柚子月餅限時優惠639元。圖／誠品提供
Q版柚子造型月餅，誠品線上「超比」職人中秋玫瑰物語月餅禮盒的檸檬柚子月餅限時優惠639元。圖／誠品提供

誠品 食慾 美食 連假

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