這看了會餓吧！誠品「餐桌上的靈感」食慾系小物超Q

喜歡烤鮭魚、烤雞皮、蔥燒雞肉串的美味，也能隨身帶著走，誠品書店即日起至10/1推出「餐桌上的靈感」主題展，從書籍、食品到生活日用品，匯集近5千種「秋季食慾系」選品，還有多款擬真模型系列文具，為生活添加了樂趣美味。

在誠品書店的「餐桌上的靈感」主題展，呼應中秋季節，集結氛圍感滿滿的食慾系列選品，像是永遠不會過期的美味烤肉，日本元祖食品サンプル屋的烤物造型磁鐵和鑰匙圈，像是烤雞腿肉、無骨牛小排、培根蘆筍捲和奶油吐司等，鮮美色澤與仿真外型充滿趣味，活動期間全品項8.5折起。

另有葡萄牙BORDALLO PINHEIRO系列餐盤組，同樣復刻捲心菜、蕃茄和南瓜等蔬果真實造型；英國Quail動物造型陶瓷鹽&胡椒罐不僅有應景的兔子造型，還有8大品種的可愛貓咪，想像下有胖橘、三花上桌陪吃，絕對是餐桌上最可愛的風景。

月餅也是不能缺席的秋日美食主角，誠品線上「嫦娥愛呷甜」即日起至9/30嚴選逾百種糕餅、同步推出月餅禮盒5折起，享受視覺、味蕾的秋季美學。