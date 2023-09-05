CLOT跨界NEIGHBORHOOD融入東方元素 骷髏神龍、陶瓷香座好吸睛

CLOT聯名NEIGHBORHOOD完全顛覆你的印象！以軍事、音樂和重機文化為號召的NEIGHBORHOOD遇上CLOT也改頭換面，加入了濃濃東方特色細節，展現跟過去截然不同風格。除了聯名服飾之外，最吸引人的莫過是仿製了中國古代的陶瓷香座，讓潮流迷都想入手。

擅長把東、西方元素融合的CLOT此次攜手日本潮牌NEIGHBORHOOD（NBHD）打造一系列帶有獨特風格的服飾與配件。例如CLOT經典中式盤扣襯衫，再度用上全黑絲綢面料，當中骷髏龍圖案設計是以傳統龍紋圖案， 配以NEIGHBORHOOD骷髏元素。棒球風格襯衫則採用了亨利領口設計，背面綴上CLOT品牌字樣和3204數字刺繡，暗藏向東京原宿區首間NEIGHBORHOOD專門店致敬。同時還有結合骷髏龍紋與哥德式字體NBHD的圖案設定，形成強烈的復古對比效果。合作系列還包括牛仔褲，但有破壞及仿舊感的龍爪紋；靈感源自古代裝飾香爐的陶瓷香座，還能配合與Kuumba 三方聯名製作短香的使用。

LEVI’S® X ERL聯名系列丹寧連身長洋裝，17,900元。圖／LEVI'S®提供

而丹寧服飾大廠LEVI'S®則是與加州潮牌ERL合作，推出聯名秋冬系列服飾。由於雙品牌皆發跡於加州，於是為了體現當地生活氛圍，聯名系列以ERL審美視角重塑501®丹寧褲，以淺色水洗、褲腿外側開衩呈現，再演繹經典直筒丹寧褲的樣貌。系列中男版短褲保有看似從工裝褲裁切下的超寬版過膝造型；女版低腰迷你短裙亦有看似剪裁自淺色靛藍水洗丹寧褲的原創外觀。不僅如此，還包含一款無袖丹寧連身長洋裝，大面積垂墜式裙襬彰顯份量感與美式懷舊意象。

CLOT此次攜手日本潮牌NEIGHBORHOOD（NBHD）打造一系列帶有獨特風格的服飾與配件。圖／CLOT提供

CLOT X NEIGHBORHOOD系列陶瓷香座，靈感源自古代裝飾香爐的陶瓷香座，還能配合與Kuumba 三方聯名製作短香的使用。圖／CLOT提供

LEVI’S® X ERL聯名系列丹寧褲，13,900元。圖／LEVI'S®提供

LEVI’S® X ERL聯名系列丹寧襯衫，19,900元。圖／LEVI'S®提供