雙人燒肉套餐100元！王品3大燒肉品牌 中秋限時加碼

中秋將至，許多民眾也開始規劃烤肉活動。王品旗下的「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」，自即日起至10月10日期間，配合官方app推出應景活動，消費滿千就贈「燒肉饕客萬用券」，憑券可免費兌換料理，另還有機會抽中「燒肉饕客百元套券」，可以用100元享受指定套餐拼盤，最高現省1,789元。

即日起至9月17日期間，凡於「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」任一品牌消費，並出示王品瘋美食APP，就可享有瘋點數6%回饋。10月10日前，單筆消費滿千還可獲得「燒肉饕客萬用券」1張。憑券跨品牌消費，可兌換指定贈菜。「最肉」送「澳洲和牛橫膈膜」（360元）；「Oh my!原燒」招待板腱牛、干貝組成的「海陸雙拼」；「肉次方」則送上「鮮美海滋味拼盤」，吃得到廣島牡蠣和扇貝。