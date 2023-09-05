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雙人燒肉套餐100元！王品3大燒肉品牌 中秋限時加碼

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
王品旗下「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」推出一系列中秋活動。圖／王品提供
王品旗下「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」推出一系列中秋活動。圖／王品提供

中秋將至，許多民眾也開始規劃烤肉活動。王品旗下的「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」，自即日起至10月10日期間，配合官方app推出應景活動，消費滿千就贈「燒肉饕客萬用券」，憑券可免費兌換料理，另還有機會抽中「燒肉饕客百元套券」，可以用100元享受指定套餐拼盤，最高現省1,789元。

即日起至9月17日期間，凡於「Oh my!原燒」、「肉次方」和「最肉」任一品牌消費，並出示王品瘋美食APP，就可享有瘋點數6%回饋。10月10日前，單筆消費滿千還可獲得「燒肉饕客萬用券」1張。憑券跨品牌消費，可兌換指定贈菜。「最肉」送「澳洲和牛橫膈膜」（360元）；「Oh my!原燒」招待板腱牛、干貝組成的「海陸雙拼」；「肉次方」則送上「鮮美海滋味拼盤」，吃得到廣島牡蠣和扇貝。

此外，即日起至10月10日前往3品牌的任一品牌，單筆消費滿千且累積2次以上，並出示王品瘋美食APP，即可抽「燒肉饕客百元套券」1組，每組內含3張百元券，憑券可用100元分別品嘗「Oh my!原燒」的「原燒雙人鑽切牛套餐」，價值1,898元，還有「最肉」的「日本A5和牛拼盤」，以及「肉次方」的「進擊の肉」套餐，共將抽出100名幸運兒。

憑「燒肉饕客萬用券」至最肉消費，即招待「澳洲和牛橫膈膜」一份。圖／王品提供
憑「燒肉饕客萬用券」至最肉消費，即招待「澳洲和牛橫膈膜」一份。圖／王品提供
憑「燒肉饕客百元套券」，Oh my!原燒「雙人鑽切牛套餐」優惠價100元。圖／王品提供
憑「燒肉饕客百元套券」，Oh my!原燒「雙人鑽切牛套餐」優惠價100元。圖／王品提供
憑「燒肉饕客百元套券」可用100元品嘗到最肉的「日本A5和牛拼盤」。圖／王品提供
憑「燒肉饕客百元套券」可用100元品嘗到最肉的「日本A5和牛拼盤」。圖／王品提供

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