獨／登台8年！富錦街「九州鬆餅」熄燈　網：好可惜

愛吃甜點的民眾，要把握最後機會了！登台8年、來自日本的「九州鬆餅」近日宣佈，將於9月17日結束營業。隨著消息出爐，網友們也感到不捨，表示「好可惜」

來自日本代官山的「九州鬆餅」，自2015年正式登台，店址位於台北富錦街，乃是品牌首間海外分店。店內最大的特色就是使用九州生產的小麥、雜糧作為鬆餅原料，同時使用沖繩縣、鹿兒島縣產甘蔗為原料製成的砂糖，標榜不添加乳化劑、香料、加工澱粉等，且使用不含鋁的膨脹劑。店內提供有九州七穀原味鬆餅、經典牛奶蜂蜜檸檬鬆餅、鹿兒島焙茶提拉米蘇鬆餅，或是九州日式唐揚雞野菜咖哩飯等不同餐點。

登台8年以來，九州鬆餅獲得不少民眾青睞，google獲得超過1,400則評論，平均3.8分。在2022年，九州鬆餅再於榕錦時光生活園區開設姊妹品牌「九州鬆餅瓦芙｣，提供不同的產品內容。但是近日九州鬆餅發布公告，即將在9月17日跟大家說再見。對於停業消息曝光，粉絲們也紛紛留言表示「今年有去吃過抹茶鬆餅！覺得好吃，好可惜」、「缺了你們，超可惜」業者也表示「歡迎多多支持姐妹品牌『九州鬆餅瓦芙』」