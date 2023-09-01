進口雞蛋大宗是巴西 農業部：是國際雞蛋重要來源國

政府專案進口雞蛋惹議，配合的貿易商超思去年9月成立，資本額50萬，但進口來自巴西雞蛋超過農業部專案進口的一半，農業部說，畜產會委託超思公司進口的是巴西雞蛋，今年1到7月進口共8814萬顆巴西雞蛋，占進口雞蛋比率為59.2%，因巴西是國際上重要的雞蛋進口來源，其禽產業龐大且出口許多國家，包含日本、新加坡及中東，被視為可穩定供應雞蛋的來源國。

農業部表示，巴西是農業生產大國，不論原物料玉米、大豆乃至豬、雞肉或雞蛋均極具全球競爭力，其雞蛋外銷全球，價格相對合理有競爭力，是重要的雞蛋進口來源；包括日本、中東及新加坡都向其進口，日本每月從巴西進口超過1300萬顆雞蛋，品質優良衛生安全有保障。

農業部說，政府專案進口雞蛋過程公開透明，3月間舉辦過2次公開說明會，邀請貿易商協助政府自國外尋找蛋源，符合要件包括，登記合法的貿易代理商；媒合符合出口國的非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗的出口商；提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張；到岸價格（CIF）報價合理性；時間限制要在3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。

另一個受到矚目的貿易商台農發，董座洪忠修投書表示，台農發參與政府穩定但品業務，協助從泰國進口但品，善盡社會責任，參與維護糧食安全使命，備感榮幸；我國原本沒有開放泰國雞蛋進口，3月時，台農發派員前往泰國協商雞蛋輸入，要遵照我國但品輸入防檢疫與食品衛生安全，工作繁瑣，歷經多重挑戰，在極短時效中達成泰國蛋品出口許可；秉持協助政府執行糧食安全任務公共利益，未在採購蛋品上額外加價；完全揭露泰國出口商實際報價，未從中牟利無所謂賺取價差補貼。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，當初確實太過緊急，為了建立雞蛋安全庫存，對進口相關流程都不熟悉，因此外界有疑慮，或者出現爭議，目前，過去雞蛋曾經有不合格案例發生(藥殘)的國家雞蛋都已經停止進口，包括土耳其、巴西都已暫停下單，並非停止進口，是暫停，未來有需求還是會進。

李宜謙說，未來也會內部進行檢討，優化進口流程，如補貼採購進口豬肉般，將產品、規格、時間、金額都寫清楚，減少進口雞蛋爭議發生；為何國內的許多畜禽產品大廠，在這次專案進口沒有協助？他說，大廠優先滿足自己的契約訂單客戶需求，當時也都有詢問過，但未來有需要，仍會洽詢，不會排斥。