王陽明甩婚變傳言 為代言品牌增肌 自認「我很滿意這狀態」

近來屢成新聞話題人物的王陽明現身代言記者會，身穿品牌服裝依舊俐落有型，但不免仍被媒體追問與蔡詩芸婚變傳聞，最後他以「謝謝大家的關心」來回應，並無正面給出答案。但還是克盡代言人工作，分享了穿搭品牌服飾的感受，以及拍攝形象廣告時的趣事，自招「比較困擾的是，我必須一直吃來增重」，讓不少對於食物熱量斤斤計較的人感到羨慕不已。

王陽明雖然近期少有影視作品，不過個人的事業經營卻是有聲有色，同時在社群平台上還不時的曬出從事潛水、衝浪等戶外活動，樹立起熱愛陽光與運動的形象。即使行事作風還是有些爭議，但王陽明仍舊被台灣運動服飾品牌VERVE相中，成為年度代言人，並現身於期間快閃店，分享自己實際穿著的感受。王陽明表示自己只要時工作空檔，必定是去運動，而台灣天氣悶熱，因此他格外喜歡輕盈透氣服裝，像是VERVE的Regal-Lite™系列，就覺得「可以天天都穿」。而聊到替品牌拍攝形象廣告時，王陽明透露別人都是要減脂，而自己卻是要增重，所幸最後成果連他也說出「我很滿意當時狀態」，不過卻也表示之後因為工作忙碌，兩個禮拜就掉了3公斤，身形消風不少。

台灣運動服飾品牌VERVE選在PPP時尚藝文空間，打造了首間旗艦快閃店。圖／VERVE提供

除了公布年度代言人，成立不到3年的VERVE還打造了首間旗艦快閃店，選在PPP時尚藝文空間限定登場。主攻健身市場的VERVE展出了多個以機能面料製成的運動與休閒兩用服飾，延續了品牌慣用的灰色與深色調，分別提供輕盈、吸濕排汗等功能。更有搭配OVERSIZED落肩版型與立領半門襟拉鍊設計的潮流款服裝，以及簡約帽款等配件，讓消費者能在同一地購足所需要單品。

王陽明表示拍完形象廣告後，因爲工作忙碌，兩個禮拜就掉了3公斤，身形消風不少。記者李政龍／攝影

身穿代言品牌服飾的王陽明出席旗艦快閃店活動。記者李政龍／攝影

VERVE Hyper-Lite™ 系列寬版半門襟機能長袖上衣，1,880元。圖／VERVE提供

VERVE ArmorLite®開衩訓練短褲，1,280元。圖／VERVE提供

VERVE親膚機能短袖T恤，792元。圖／VERVE提供