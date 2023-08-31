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學生送薯球！頂呱呱「9塊雞桶」現省171元、呱呱包9元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
頂呱呱推出「9塊雞重量桶」，內含原味炸雞5塊、原味雞腿4隻，原價540元，優惠價369元。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出「9塊雞重量桶」，內含原味炸雞5塊、原味雞腿4隻，原價540元，優惠價369元。圖／頂呱呱提供

「頂呱呱」自9月1日起，連續10天推出「9塊雞重量桶」，內含原味炸雞、原味雞腿，優惠價369元，現省171元。針對開學季，凡點購超值套餐或9塊雞重量桶，憑學生證、教師證，就可免費加贈「薯球1份」。另外9月5日起，包括呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊，通通享9元加購優惠價。

9月1日至9月10日期間，頂呱呱推出「9塊雞重量桶」，內含原味炸雞5塊、原味雞腿4隻，原價540元，優惠價369元，約享68折優惠。另外還有「99爽爽配」活動，包括「呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊6塊」任選2款，特價99元。

9月5日至9月9日期間，凡購買超值套餐或9塊雞重量桶，可享4款明星商品「9元」加購優惠價，每日各有不同一款特價品項，依序分別為呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊、呱呱包，原價60～80元，最高現省71元。每人每個套餐限購1組。

除此之外，即日起至9月10日期間，凡出示教師證或學生證，購買超值套餐或9塊雞重量桶，即可免費獲得「薯球1份」（原價65元）。同時段還有會員限定電子優惠券，可享指定品項優惠價，「原味炸雞＋地瓜薯條＋可口可樂（M）」特價99元。另外超值套餐飲品可免費升級大杯。

憑學生證或教師證購買指定套餐，可免費獲得「薯球1份」。圖／頂呱呱提供
憑學生證或教師證購買指定套餐，可免費獲得「薯球1份」。圖／頂呱呱提供

套餐 薯條 雞腿

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