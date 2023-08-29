快訊

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

康是美、寶雅夾擊 藥妝龍頭屈臣氏搶銀髮商機有何盤算

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Moving異能柳承龍合體趙寅成？這小物一秒帥氣神輾壓！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍（右三），近日再有新戲Moving異能在串流平台上映，人氣滿滿，並與趙寅成（左三）、韓孝周（左四）一同登上韓版音樂雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍（右三），近日再有新戲Moving異能在串流平台上映，人氣滿滿，並與趙寅成（左三）、韓孝周（左四）一同登上韓版音樂雜誌封面。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea

曾經在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney++熱映，在劇中演出超能英雄的她，並與韓孝周、高允貞、趙寅成、李正河等人演出對手戲，已在近日網路掀起一波討論熱潮。

這部由漫畫改編的戲劇，描述隱藏著超能力在日常生活的孩子們，除了有超能力，也有跨世代的親情戲，異常感人；近日柳承龍跟與趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。

當三人一同並排而站時，只見粗獷風格俄柳承龍的氣勢氣場儼然「碾壓」了趙寅成，同時眼尖的人更不難發現：原來柳承龍手上還配戴了一只表款，原來是來自百年靈（Breitling）的Navitimer B01 Chronograph 43腕表。

這只表款出自百年靈經典的飛行員風格表款，同時外側還加上了「飛行滑呎」，將讓配戴者有如《Moving異能》中的超能英雄般擁有超能力：以快速進行複雜的運算，表款還具有瑞士天文台認證，並使用百年靈自製機芯，難怪柳承龍氣場一秒神加持，想當個帥氣大叔，原來真的不簡單呢！

柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，近日並和趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong（合成圖）
柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，近日並和趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong（合成圖）
柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，已在近日網路掀起一波討論熱潮。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong
柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，已在近日網路掀起一波討論熱潮。圖 / 翻攝自 IG @ ryuseungryong
Navitimer B01 Chronograph 43腕表，27萬6,000元。圖 / 百年靈提供
Navitimer B01 Chronograph 43腕表，27萬6,000元。圖 / 百年靈提供
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，登上韓版音樂雜誌封面時，忍不住讓人看到他手上搶眼的手表造型。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea
在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，登上韓版音樂雜誌封面時，忍不住讓人看到他手上搶眼的手表造型。圖 / 翻攝自 IG @ rollingstonekorea
趙寅成。圖 / 翻攝自 IG @zoinsung_official
趙寅成。圖 / 翻攝自 IG @zoinsung_official

瑞士 Disney+ 趙寅成

延伸閱讀

24公分的超萌身高差「新CP」！路雲直接把曹寶兒當手臂架　拍貼機前霸氣一勾「佔有慾爆棚」

《異能》韓孝周出道20年超凍齡！保養秘訣3招公開，養成仙氣透嫩美肌！

曝光《假面女郎》變態宅男「朱悟南的祕密」！安宰弘演技超強卻鬱悶：我有點難過

瘦了原來這麼帥！《異能》李正河圓肚消風「帥成男神接班人」　怪力班長變身痞帥代名詞

相關新聞

iPad筆記神器「Goodnotes 6」6大AI功能全新升級 改錯字還會模仿筆跡超神奇

喜愛用iPad做筆記的民眾，肯定都聽過「Goodnotes」這款好用的筆記App，在近期發布最新版的「Goodnotes...

疫後赴日本旅客激增 北海道白老町爭取台灣客強推在地觀光

依據日本觀光局（JNJO）統計，2023年7月到訪觀光客國籍人數排名第一為南韓62萬人，第二名是台灣有42萬人，台灣旅客...

Moving異能柳承龍合體趙寅成？這小物一秒帥氣神輾壓！

曾經在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney+熱映，在劇中演出超能英...

豐收而甜美 麗晶精品獻「黃金周購物禮遇」即日開跑

每到9月，全台百貨精品儼然掀起又一波精品採買熱潮。坐擁中山區精華地段的麗晶精品，將自今日8月29日起展開為期近三周的「黃...

創意和食「莞固茶寮」推新菜！旬菜旬魚十二菜膳最招牌

位於新店的創意和食「莞固茶寮」近期推出全新菜單，藉由時令元素入饌，提供旬菜旬魚十二菜膳、魚介三段重一汁九菜膳等餐點，還有...

「酸菜魚」限時5折！米塔「巴蜀大爺」開幕滿800送800

看好民眾的餐飲喜好，米塔集團近期於台北內湖科學園區推出旗下全新品牌「巴蜀大爺」，主打「酸菜魚」與川味料理。為慶祝新店開幕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦