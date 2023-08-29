Moving異能柳承龍合體趙寅成？這小物一秒帥氣神輾壓！

曾經在《雞不可失》中演出搶手男一的柳承龍，近日再有新戲《Moving異能》在串流平台Disney++熱映，在劇中演出超能英雄的她，並與韓孝周、高允貞、趙寅成、李正河等人演出對手戲，已在近日網路掀起一波討論熱潮。

這部由漫畫改編的戲劇，描述隱藏著超能力在日常生活的孩子們，除了有超能力，也有跨世代的親情戲，異常感人；近日柳承龍跟與趙寅成、韓孝周一同登上了韓國版Rolling Stone音樂雜誌封面，氣勢十足。

當三人一同並排而站時，只見粗獷風格俄柳承龍的氣勢氣場儼然「碾壓」了趙寅成，同時眼尖的人更不難發現：原來柳承龍手上還配戴了一只表款，原來是來自百年靈（Breitling）的Navitimer B01 Chronograph 43腕表。