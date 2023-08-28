草莓椰子麵包、經典雞腿飯 萊爾富推古早味系列新品 單筆消費3件週週抽金條

吃來吃去，傳統古早味還是最經典不膩！萊爾富宣布即日起推出一系列復刻經典台灣味的麵包及便當新品，包括4款台式麵包車常見的「古早味-奶油風味海螺」、「古早味-花生奶油風味麵包」、「古早味-草莓椰子麵包」及「古早味-巧克力彩米風味麵包」，售價皆為30元；便當則是推出3款百元有找的懷舊便當，包含「古早味豪華雙拼飯」、「古早味秘製排骨飯」、「古早味經典雞腿飯」。

9月19日前凡購買古早味麵包系列新品，搭配指定飲品享合購價49元，會員再享Hi點5倍送；若購買古早味便當系列新品，搭配指定飲品則可省10元，會員同享Hi點5倍送。讓大家銅板價就能輕鬆享受懷舊好滋味。另外，萊爾富同時也開賣經典的國民小吃「北斗Q肉圓」，微波即可享用，1袋3顆，9月19日前享新品優惠價45元，搭配600mL的百事可樂另享合購價55元。

即日起至9月19日，萊爾富門市推出「週週抽黃金」活動，Hi-Life VIP APP會員單筆消費滿3件商品（不含菸品及其他排除品項），即會獲得1張小白單抽獎序號，消費者於指定時間至活動網頁完成序號登入，就有機會抽中市價約2,800元純度9999的瑞士PAMP Veriscan財富女神金條1公克，週週抽7個，買越多中獎機會越大。