中秋預購 全聯主打3大名店聯名烤肉組 大潤發17款平價禮盒搶市

迎接9月中秋烤肉月，全聯福利中心預購檔期提前開跑，即日起至9月20日，嚴選近20款精肉、海鮮組合，主打3大名店聯名商品，包括攜手鳥哲燒物推出懶人必BUY「桂氣食足日式串燒組」、米其林推薦餐廳頁小館聯名款「桂丁春雞」以及去年中秋銷售王胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」，都是中秋烤肉歡聚必吃組合。看準「在家烤」龐大商機，全聯加碼祭出優惠，9月20日前中秋生鮮商品預購期間購買指定烤肉商品單筆滿1,000元現折50元，可累折買越多省越多。

中秋預購檔期全聯也網羅超過30款名店月餅，包括三協成、寶泉、利記、手信坊、元祖、美心等，免排隊就能輕鬆買回家品嚐；而「夢想福利社」今年也再推出6款外包裝特別找來三金設計師方序中設計的聯名公益禮盒。另外，老協珍熬雞精、正官庄高麗蔘精EVERYTIME等養生補品也是熱門預購選擇。除了實體門市預購外，活動期間上「PXGo!全聯線上購」隔日達預購，名店月餅、熱銷甜點及嚴選生鮮享0元免運到店取，烤肉必備家電神器0元免運送到家，首次購物滿999元再現折100元。