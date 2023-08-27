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中秋預購 全聯主打3大名店聯名烤肉組 大潤發17款平價禮盒搶市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2022烤肉銷售人氣王的胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」強勢回歸，精選美國肋眼、紐西蘭牛舌等5款頂級牛肉，每組2,169元，限量600組。圖／全聯福利中心提供
2022烤肉銷售人氣王的胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」強勢回歸，精選美國肋眼、紐西蘭牛舌等5款頂級牛肉，每組2,169元，限量600組。圖／全聯福利中心提供

迎接9月中秋烤肉月，全聯福利中心預購檔期提前開跑，即日起至9月20日，嚴選近20款精肉、海鮮組合，主打3大名店聯名商品，包括攜手鳥哲燒物推出懶人必BUY「桂氣食足日式串燒組」、米其林推薦餐廳頁小館聯名款「桂丁春雞」以及去年中秋銷售王胡同燒肉聯名「豪華老饕首選燒烤組」，都是中秋烤肉歡聚必吃組合。看準「在家烤」龐大商機，全聯加碼祭出優惠，9月20日前中秋生鮮商品預購期間購買指定烤肉商品單筆滿1,000元現折50元，可累折買越多省越多。

中秋預購檔期全聯也網羅超過30款名店月餅，包括三協成、寶泉、利記、手信坊、元祖、美心等，免排隊就能輕鬆買回家品嚐；而「夢想福利社」今年也再推出6款外包裝特別找來三金設計師方序中設計的聯名公益禮盒。另外，老協珍熬雞精、正官庄高麗蔘精EVERYTIME等養生補品也是熱門預購選擇。除了實體門市預購外，活動期間上「PXGo!全聯線上購」隔日達預購，名店月餅、熱銷甜點及嚴選生鮮享0元免運到店取，烤肉必備家電神器0元免運送到家，首次購物滿999元再現折100元。

大潤發中秋禮盒預購活動則是自即日起至9月21日登場，共有17款禮盒，主打自製新鮮現烤、使用天然奶油，主打經典的蛋黃酥、鳳梨酥、芋頭酥、綠豆椪、廣式月餅，並有6入、8入、10入總計53種組合可挑選，預購價格帶在169～450元，提供平價、多元的過節送禮選擇。大潤發表示，往年皆以紅豆蛋黃酥最受歡迎，約占50%的業績，今年預購活動截至目前為止，以經典的「紅豆蛋黃酥8入」、一次可以吃到蛋黃酥、雪花酥的「雪蛋明星雙拼10入」，還有內含綠豆沙餡、滷肉綠豆沙餡、咖哩綠豆餡的「三拼綠豆椪6入」最受歡迎。

9月20日前，全聯中秋生鮮商品預購指定烤肉商品單筆滿1,000元現折50元，非糕餅類禮盒早鳥預購排行第一為「老協珍熬雞精」。圖／全聯福利中心提供
9月20日前，全聯中秋生鮮商品預購指定烤肉商品單筆滿1,000元現折50元，非糕餅類禮盒早鳥預購排行第一為「老協珍熬雞精」。圖／全聯福利中心提供
經典紅豆蛋黃酥最受民眾喜愛，6入預購價245元。圖／大潤發提供
經典紅豆蛋黃酥最受民眾喜愛，6入預購價245元。圖／大潤發提供
全聯獨家新品「桂氣食足日式串燒組」，與鳥哲燒物聯名，嚴選十大神農獎桂丁土雞，職人手串5款雞肉串燒，每組售價829元，限量300組。圖／全聯福利中心提供
全聯獨家新品「桂氣食足日式串燒組」，與鳥哲燒物聯名，嚴選十大神農獎桂丁土雞，職人手串5款雞肉串燒，每組售價829元，限量300組。圖／全聯福利中心提供
大潤發新品「日式燒果子」共有焦糖厚奶、芋頭奶黃流心以及胡麻花生流心3種口味，可自由組合， 6入售價320元。圖／大潤發提供
大潤發新品「日式燒果子」共有焦糖厚奶、芋頭奶黃流心以及胡麻花生流心3種口味，可自由組合， 6入售價320元。圖／大潤發提供

中秋 蛋黃酥 烤肉

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