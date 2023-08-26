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進口月餅拚限量！TWG Tea有台灣味、香港美心X郭富城

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
美心流心奶黃月餅，全新禮盒包裝重現煉金之術的奧秘。圖／香港美心月餅提供
美心流心奶黃月餅，全新禮盒包裝重現煉金之術的奧秘。圖／香港美心月餅提供

明月高掛，今年中秋，世界奢華茶葉品牌TWG Tea推出系列禮盒「星耀璀璨茗茶月餅禮盒（Grand Miracle Tea Mooncake Collection）」及限定茶款「星耀璀璨茗茶（Grand Miracle Tea）」，落實在地，除了特別選用台灣包種茶及世界茗茶打造台灣的風味月餅，也以巧克力為餅皮，內餡加入胡桃點綴，中西皆宜、既傳統又摩登。

看重台灣市場，TWG Tea首次推出由台灣團隊獨家研發的四款「茗茶月餅」，其中「晨光之曦」選用文山包種茶，帶有台灣茗茶醇厚的香氣；也選用帶有花香韻味的獅城早餐茶製成「星宿之秋」，搭配鹹蛋黃創造層次豐富的口感；或是「紅寶之魅」充滿皇家婚禮茶獨有的果蜜甘甜氣息；還有以奢華巧克力製成餅皮的「瑰寶之光」。

今年中秋，TWG Tea共推出兩款月餅禮盒，分別為「雙入星耀璀璨茗茶月餅禮盒」及「四入經典月餅禮盒」。即日起至8月31日到店或線上預購，可享9折優惠；9月1日至10月1日，全系列中秋節慶商品於全台沙龍和精品店及TWG Tea-momo、LINE Gift品牌旗艦館正式發售。

香港美心月餅今年也從「心」打造的中秋新風味。例如獨創的拔絲蓮蓉月餅禮盒加碼內贈貼心小工具，不沾手也能拔出絲滑內餡；而連續8年香港奶黃月餅類別銷量總冠軍的「流心奶黃月餅」，也迎來全新包裝，禮盒設計重現神話世界中煉金之術的奧妙。

此外，香港美心月餅也攜手全球代言人郭富城，以勁歌熱舞踩踏出《想見便遇見》的歡愉節奏，同時於8/31起，展開為期14天的美好心意巴士街區巡迴，以胖卡體驗站、免費相框拍貼、現場轉盤抽獎及《想見便遇見》快閃舞蹈表演等，帶來多重互動體驗，還有機會與天王郭富城同框，記錄下美好時刻。

TWG Tea中秋敬獻「星耀璀璨茗茶月餅禮盒」及限定茶款「星耀璀璨茗茶」，選用享譽各界的台灣包種茶及世界茗茶打造獨屬台灣的風味月餅。圖／TWG Tea 提供
TWG Tea中秋敬獻「星耀璀璨茗茶月餅禮盒」及限定茶款「星耀璀璨茗茶」，選用享譽各界的台灣包種茶及世界茗茶打造獨屬台灣的風味月餅。圖／TWG Tea 提供
香港美心月餅攜手全球代言人郭富城，以「Reunite」為主軸，從「新」出發，從「心」感受。圖／香港美心月餅提供
香港美心月餅攜手全球代言人郭富城，以「Reunite」為主軸，從「新」出發，從「心」感受。圖／香港美心月餅提供

月餅 中秋節 香港 品牌

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