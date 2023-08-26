北投亞太尋找「林秋月」！對中姓名房價折815+免費晚餐

一名網友本身持有三星（Samsung）Galaxy S22+，但在使用了一年多後，有點想跳槽即將推出的iPhone 15系列，而他身邊除了有Galaxy S22+外，還有Galaxy Tab S8+、Galaxy Buds 2 Pro，以及同樣是三星的15W充電板，幾乎是半個三星全家桶的狀態下「跳槽蘋果」是否會有問題，引起網友討論。

2023-08-26 08:51