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北投亞太尋找「林秋月」！對中姓名房價折815+免費晚餐

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
豪華客房設有獨立湯池。圖／北投亞太飯店提供
豪華客房設有獨立湯池。圖／北投亞太飯店提供

中秋節姓名對對碰來了。北投亞太飯店中秋節年度戶外live音樂會，今年以「月光森林」為主題，姓名中只要含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈下午茶1客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。以上優惠每房限以入住貴賓任一人姓名領取優惠。

北投亞太飯店推出的「月光森林」一泊一食住房專案，優惠期自9月1日至9月30日，除了上述「姓名對對碰」優惠，9月29日當天入住額外加送「迎賓點心兌換券」，飯店G樓大廳前戶外廣場面對北投丹鳳山，是中秋節賞月絕佳地點，可在樂聲中，欣賞山林月出美景，邊品嘗迎賓點心和飲品。

相關資訊可查：02-28983088或至官網查詢

北投亞太飯店中秋戶外音樂會。圖／北投亞太飯店提供
北投亞太飯店中秋戶外音樂會。圖／北投亞太飯店提供

中秋節 北投 住宿

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