北投亞太尋找「林秋月」！對中姓名房價折815+免費晚餐
中秋節姓名對對碰來了。北投亞太飯店中秋節年度戶外live音樂會，今年以「月光森林」為主題，姓名中只要含「中」、「秋」、「節」、「月」、「光」、「森」、「林」其中1字，於入住時出示證件，房價即可折抵815元；對中2字，加贈下午茶1客；對中3字，加贈晚餐套餐1客。以上優惠每房限以入住貴賓任一人姓名領取優惠。
北投亞太飯店推出的「月光森林」一泊一食住房專案，優惠期自9月1日至9月30日，除了上述「姓名對對碰」優惠，9月29日當天入住額外加送「迎賓點心兌換券」，飯店G樓大廳前戶外廣場面對北投丹鳳山，是中秋節賞月絕佳地點，可在樂聲中，欣賞山林月出美景，邊品嘗迎賓點心和飲品。
相關資訊可查：02-28983088或至官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言