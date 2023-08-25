林依晨、楊祐寧出席VIP珠寶晚宴 5000萬珠寶大秀貴族氣

夏日的花園總有綠意、花香與情懷，常令人心神嚮往。Dior Joaillerie甫於今日起至8月29日（二）為止，於台北流行音樂中心文化館舉辦年度Les Jardins de la Couture高級珠寶暨腕表展。全數珠寶共計超過230款、總價約45億新台幣；今日晚間並於大同大學舉辦星光晚宴，女星林依晨與楊祐寧雙雙現身，一同與貴客們感受Dior花園的盛放與夏日浪漫。

兩位明星先在午后前往珠寶展區鑑賞新作，其中林依晨配戴此次展覽中最高身價的Les Jardins de la Couture的Buissons Couture紅寶項鍊與同系列戒指，其中紅寶項鍊單價便上看3億4,500萬元，宛如一片火紅的熱帶花園，全身再點綴上Très Cher Dior紅寶耳環，展現盛夏的熱情與高貴；楊祐寧則以Dior正裝搭配Galons Linge鑽石胸針，胸針交錯運用圓形、長方形、正方形等多種切割，別具俐落紳士風格。

晚宴開始前，兩人則重新現身，林依晨以一襲白色套裝現身，搭配Galons Dior祖母綠戒指與Dior Dior Dior祖母綠頸鍊，項鍊具有宛如蜂巢般的鏤空結構，並具有宛如花朵般的鑽石鑲嵌，主石並為一顆碩大的祖母綠寶石，雍容大氣。楊祐寧則在晚宴時戴上了Galons Marquise鑽石胸針，胸針同樣巧妙融合多種切割形式，展現當代的法式時髦品味。

當接受聯訪時，楊祐寧首先表示，珠寶其實並不是女性的專利，除了他今日西裝領片上的珠寶胸針，像是戒指、手環、或是手表也可以是男性珠寶的一種；林依晨則認為今晚身上的Dior Dior Dior祖母綠項鍊能以堅硬的寶石鑲嵌形成脆弱、細膩的蕾絲，除了也是訂製禮服的象徵，更是這款珠寶的賞玩之處；而提到下午時她曾配戴另一條單價最高的Les Jardins de la Couture的Buissons Couture紅寶項鍊，這款珠寶上身之後讓她覺得自己像是一位剛毅的女王、很有生命力，而紅色也給她生命力、王者的聯想，更以「灑在雪地裡的果汁」趣味形容。