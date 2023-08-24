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MICHAEL Michaek Kors帶你過一回紐約上城奢華人生 及時享樂不過如此！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
MICHAEL Michael Kors廣告大片取景於曼哈頓Mark’s Off Madison特色餐廳，以多元視角捕捉Jet Setters在紐約度過的美好時刻。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors廣告大片取景於曼哈頓Mark’s Off Madison特色餐廳，以多元視角捕捉Jet Setters在紐約度過的美好時刻。圖／MICHAEL KORS提供

美國時裝品牌MICHAEL KORS釋出MICHAEL Michael Kors早秋系列廣告大片，帶領觀者來到紐約上東城的特色餐廳，感受Jet Setters（富豪名流）的一日生活，並透過新一季服飾，從容適應季節更替的溫度變化，體現「低調奢華」精髓。

這一季，MICHAEL Michael Kors廣告大片取景於曼哈頓Mark’s Off Madison特色餐廳，以多元視角捕捉Jet Setters在紐約度過的美好時刻。在其中可看到早秋系列成衣從配色大膽的矢車菊藍時髦套裝，到經典黑白撞色的服裝，營造出摩登前衛、輕鬆自在的氛圍感。同時百搭的運動時尚單品和金屬細節貼近潮流走勢，能夠隨興、營造豐富層次感的搭配，兼顧時髦的同時也更從容適應季節更替的溫度變化。值得一提的是夏季甫推出被暱稱為「多賢包」的Mila肩背包，隨之推出小型鍊帶款，並呼應季節變化呈現光輝紅、森林綠、巧克力棕及大地駝色。此外Williamsburg及Estelle包款為品牌全新的保齡球包及箱型包，分別涵蓋兩種尺寸，復古外型俏麗可愛，也更富有時尚魅力。

前衛風格的THOM BROWNE以燈塔為背景，讓模特兒分別詮釋了羊毛法蘭絨精緻剪裁西裝、可雙面穿的melton羊毛大衣等。圖／Club 21提供
前衛風格的THOM BROWNE以燈塔為背景，讓模特兒分別詮釋了羊毛法蘭絨精緻剪裁西裝、可雙面穿的melton羊毛大衣等。圖／Club 21提供

同樣是秋冬形象廣告，前衛風格的THOM BROWNE則帶著大家到紐約南岸的Montauk山丘上，以燈塔為背景，讓模特兒分別詮釋了羊毛法蘭絨精緻剪裁西裝、可雙面穿的 melton羊毛大衣等單品，皆以多層次搭配的方式呈現。同時帶來注目度極高的格紋Hector提包與荔枝紋小牛皮鯨魚手拿包，以及全新的Vachetta配件系列，包括Mr. thom提包與Mrs. thom小型手拿包。透過模特兒們的演繹，傳遞出有的人準備登船、有的人準備靠岸、還有的人準備前往未知地方的飄渺感。

MICHAEL KORS釋出MICHAEL Michael Kors早秋系列廣告大片，呈現Jet Setters的一日生活樣貌。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL KORS釋出MICHAEL Michael Kors早秋系列廣告大片，呈現Jet Setters的一日生活樣貌。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL Michael Kors早秋系列包款。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors早秋系列包款。圖／MICHAEL KORS提供

THOM BROWNE全新的Vachetta配件系列。圖／Club 21提供
THOM BROWNE全新的Vachetta配件系列。圖／Club 21提供

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