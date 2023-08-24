有餓勢力的快往高雄衝　一圖教你搭大眾運輸吃遍27家米其林

高雄有27家美食店家入選米其林指南，其中包括許多只需35元等銅板價的平民小吃，為讓遊客方便大快朵頤，高市府今公布「帶你吃米其林」大眾運輸交通指南，帶著一張圖，就能搭捷運等大眾運輸工具，走遍高雄吃盡米其林。

高雄去年已有18家美食店家入選米其林指南，昨再公布9間「物有所值」的美食店家入選必比登推介名單，例如入選的前金區的「昭明海產家庭料理」，每天進貨新鮮海產，料理出各種美食，每人平均消費僅300元。

同樣位於前金區的「前金肉燥飯」，店內招牌餐是肥而不膩的肉燥飯加上半熟的鴨蛋，一份套餐65元；有近70年歷史的橋頭區的「廖記米糕」，店內始終只賣筒仔米糕、四神湯與麵線羹三樣餐點，筒仔米糕一份 35元，是使用在來米並以特製的陶瓦筒蒸煮，搭配肉燥醬汁、肉鬆與醬黃瓜，讓人一吃就上癮。

高雄其他入選米其林的美食店家，還有「湖本牛肉館」、「舊市羊肉（岡山）」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「楊寶寶蒸餃」、「貳哥食堂」、「雞伯」、「北港蔡三代筒仔米糕」、「侯記鴨肉飯」、「鄭家切仔麵」、「菜粽李」、「仙香飲食店」、「阿香的廚房」、「橋邊鵝肉」、「正宗鴨肉飯」、「弘記肉燥飯鋪」、「老台菜（九如二路）」、「APIS GrIL」、「米院子油飯」、「老爺美食館（鳳山）」、「牛老大涮羊肉（自強二路」、「柏弘肉燥」、「龍舫牛肉麵疙瘩」、「雲來坊」、「泰元」。