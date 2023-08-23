沒瀏海風情萬種 有瀏海有點可愛！安海瑟薇代言新照曝

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聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供

源自「永恆之城」羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI），諸多精緻優雅的經典設計，都受到這座城市無窮迷人的特色啟發。以羅馬卡拉拉浴場的馬賽特圖騰為靈感的Divas' Dream珠寶系列，獨特的扇形元素突顯出不凡女性與生俱來的優雅和自然流露的奔放活力。2023年，Divas' Dream系列迎來全新的設計，結合亮麗多彩的寶石，搖曳生輝。

全新作品以玫瑰金項鍊和成套耳環組成，擷取古埃及、希臘及羅馬帝國等地中海文明中常見的遠古花卉裝飾圖騰，呼應寶格麗 20 年代的裝飾藝術 (Art Deco) 傳統創作及當時廣負盛名的花卉珠寶造型。品牌代言人安海瑟薇（Anne Hathaway）在寶格麗2023年品牌形象廣告Magnificence Never Ends中配戴的新作，包括彩寶款的頂級珠寶、最百搭的日常珍珠母貝白鑽款，以及今年全新的設計，結合扇形鍊墜與珍珠母貝花瓣，搭配馬賽克寶石鑲嵌與活力四射的紅碧璽。另有三款全新的玫瑰金彩寶項鍊，分別鑲嵌了水滴形切割的坦桑石、綠碧璽與紅碧璽，搭配密鑲鑽石的鏤空扇形，採用比現有版本略小的尺寸，更易於混搭配戴。

BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金珍珠母貝鑲鑽項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊、玫瑰金綠色碧璽與鑽石項鍊、玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
（由左至右）BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊、玫瑰金綠色碧璽與鑽石項鍊、玫瑰金坦桑石與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列 玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列 玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石耳環，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列頂級彩寶與鑽石項鍊，價格店洽。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人安海瑟薇演繹2023 Divas' Dream系列頂級珠寶。圖／寶格麗提供

羅馬 寶格麗

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