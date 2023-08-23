必比登首間「西式甜點餐廳」！HUGH、MINIMAL成功上榜

「2023台北、台中、台南、高雄米其林指南」於8月23日率先公佈「必比登推介名單」，全台共計139間餐廳與街頭小吃進榜。相較於過去榜單，今年亮點之一，就是「西式甜點餐廳」首度進榜，包括主打盤式甜點的「HUGH dessert dining」成為台北新進名單之一，另外台南的冰淇淋甜點店「MINIMAL」也新入榜，均為必比登榜單增添香甜感。

不同於傳統餐廳將甜點作為套餐結尾，甜點套餐餐廳運用Fine Dining的概念，將盤式甜點完整運用於套餐菜單之中，帶來不僅是「甜」的滋味，而是高低起伏、各有特色的風味變化，宛若享受一套完整的套餐。

以本次首度入選必比登的「HUGH dessert dining」為例，店內提供六道式的甜點套餐，並依照時令進行菜單變化，過去就曾推出過使用香草白巧克力慕斯、煙燻龍眼醬、龍眼乾果凍、杏仁牛奶冰淇淋等食材的「龍眼與杏仁」。根據官方介紹，評鑑為「食材依四季變更，各道甜品皆精美如藝術品。」

至於位於台中的「MINIMAL」，則是另一家主打西式甜點的必比登新血。根據官方資料，MINIMAL將冰淇淋視作料理的主素材，透過七道冰品一一闡述，透過多層次的堆疊變化，大大提升味覺、視覺與用餐感受。