陪嘉義34年！嘉年華影城「麥當勞」熄燈 網：我的童年

回憶又少一間！位於嘉義嘉年華影城旁，陪伴嘉義人已經34年的「麥當勞（中山二餐廳）」，近期宣佈將於8月31日20:00起結束營業。隨著消息出爐，網友也表示「青春的回憶」、「我看電影必買的誒」

麥當勞嘉義中山二餐廳鄰近嘉義火車站，自1996年開業至今，在地經營已經34年，更因鄰近嘉年華影城，因此是許多民眾、學生搭乘火車前的重要補給站，同時也是搭配電影的好夥伴，陪伴許多嘉義居民一同成長，甚至是許多人讀書、約會的熱門地點。

根據麥當勞指出，基於整體商業考量，嘉義中山二餐廳將於8月31日結束營業，鄰近仍有嘉義中山、嘉義垂楊兩間麥當勞持續提供服務。隨著停業公告出爐，許多嘉義網友也感到不捨，表示「搭車前會去吃個東西或者外帶上火車吃」、「這間真的從小吃到大」、「我的童年」、「青春的回憶」