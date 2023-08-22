台南人終於等到！宮原眼科姊妹店 絕美日式老屋「明治町冰淇淋」開幕

台南鄉親久等了！「宮原眼科」姊妹品牌「明治町冰淇淋」，自即日起正式於台南開幕。店內不僅擁有百年歷史的榻榻米空間，還有提供「大正浪漫」、「關子嶺之戀」、「明治町帶我走」等3款冰淇淋沙龍套餐，以及多種口味的冰淇淋，勢必將成為台南全新的人氣打卡店。

台中「宮原眼科」所屬的日出集團，擅長將老屋與餐飲相互結合。除了宮原眼科之外，近年新打造的「第四信用合作社」也獲得消費者喜愛。此次日出集團首度跨出台中，將台南的百年歷史建築「赤崁東街宿舍」打造成為「明治町冰淇淋」。自消息曝光以來，立刻就引起網路上的熱烈討論。

即日起正式開幕的「明治町冰淇淋」，同樣延續日式老宅的空間設計，並且保留時代痕跡。店內提供3款預約制的冰淇淋沙龍套餐，包括「大正浪漫」、「關子嶺之戀」、「明治町帶我走」。以「大正浪漫」為例，內含玉井愛文芒果冰淇淋、土鳳梨洛神冰淇淋、烏龍桂花茶凍、明治町鬼瓦餅乾等配料，並搭配有達克瓦滋、美式咖啡／黃金蕎麥、台南鹽花生，每套380元。預約套餐者，即可在日式榻榻米空間中細細品嚐。