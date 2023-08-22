DON DON DONKI CITYLINK南港店今開幕 5大全新專區必逛 現煮泡麵服務有夠貼心

「DON DON DONKI」台灣第3家店舖「DON DON DONKI CITYLINK南港店」今日盛大開幕，地點位於CITYLINK南港店B棟3樓，賣場空間約350坪，延續先前琳瑯滿目的日本雜貨風，雖然不是最大的店舖，但第3家店舖首度加入「鮮選壽司、ヲた飯堂（OTAMESHIDO現煮食堂）、駄菓子塞放題、和牛便當、COSMEDONKI美妝專區」5大新特色，一早依舊吸引上百位民眾搶先排隊進場嚐鮮。開幕期間除了眾多商品、專區必嚐鮮新品推出優惠價，七夕當天凡在生鮮區單筆消費滿600元則送玫瑰花乙朵；出示官方LINE好友即可獲得DONKI X CITYLINK南港店限定圓扇乙個；單筆消費滿1,500元還可獲得Donpen野餐墊或毛毯2選1，數量有限，贈完為止。

來到DON DON DONKI CITYLINK南港店，首先一定要嚐鮮的絕對是入口右側的「鮮選壽司區」，最大特色是使用店內現碾的日本米，提供超過30項單點品項與多種套餐組合，店內設置7人吧檯座位區，職人現點現做享受平價板前美味，如果不習慣跟師傅看對眼，也可直接購買套餐組合至美食區享用。其中售價600元的「豪華海鮮丼」，視覺效果超澎湃，嚐鮮必點，另於開幕期間「豪華套餐松10貫」原價699元，優惠價599元；還有Uber Eats獨家限定10貫套餐祭出優惠價199元。

而吸引許多民眾駐足的還有ヲた飯堂（OTAMESHIDO 現煮食堂），店舖精選多款日本直輸熱門泡麵，每包50～170元，消費者可現場選擇泡麵款式並自由搭配經典配菜30元或豪華配菜100元，由專人為您烹飪，還可以加上特製的辣味辛玉30元，嚐鮮新口味同時讓泡麵更升級。同樣可以在現場擁有44個座位的美食區立刻享用。

另外一個很適合選擇困難消費者的專區，則是全新獨家推出的「駄菓子塞放題」，獨家設置日本零食散裝專區，以日式柑仔店的風格呈現，近百種店內買不到的日本直輸糖果、餅乾、果凍等各式點心，讓消費者任選自己想要的零食，在限定的杯子中能裝多少就裝多少，只要蓋子蓋得起來就能均一價帶回家，即日起至8月27日止，優惠價每杯180元（原價300元）。

而很適合路過上班族、家庭客犒賞自己一下的，還有「和牛串」推出的和牛便當，售價299元。同樣現點現做，使用比臉還大的肥美和牛以噴槍炙燒，恰到好處的軟嫩度搭配店內現碾的日本米，令人食指大動。