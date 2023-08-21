吉豚屋「腰內豬排」2入88！亞航登機證吃MAMAK檔享9折

創立於1988年，並於2015年正式登台的「吉豚屋」，今年迎來登台8週年紀念，特別限時推出「腰內豬排2入88元」的限時優惠。另外AirAsia也與MAMAK檔星馬料理合作，只要持AirAsia登記證用餐，即可享9折優惠，消費滿額還有機會抽中台北－吉隆坡雙人來回機票。

2015年登台至今的吉豚屋，目前在全球已經超過500間分店。其中店內的「腰內豬排」俗稱小里肌肉，具有肉質細緻、油脂含量少的特點。為慶祝登台8週年，即日起至8月31日期間，凡購買任一主餐滿250元，即可用88元加購「腰內豬排2塊」（原價130元）。出示台新Richard Life APP吉豚屋活動頁面，並刷台新信用卡消費任一主餐滿250元，則可贈「指定開胃菜+飲料組」（價值88元）