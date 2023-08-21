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買6送3！Mister Donut「7款手搖飲甜甜圈」酸甜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Mister Donut推出7款手搖飲系點心。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出7款手搖飲系點心。圖／Mister Donut提供

炎炎夏日到來，Mister Donut結合百香果、葡萄等酸甜消暑的水果，推出7款手搖飲系甜甜圈。同時還集結熊大兔兔等LINE FRIENDS明星化身成為瑪芬，還有午睡枕、抱枕等週邊商品，讓粉絲感受無比可愛。為慶祝新品登場，還有甜甜圈「買6送3」、飲品「第2件5折」等優惠。

Mister Donut所推出的「芙樂奇」，同時擁有波堤和法蘭奇的口感。本次Mister Donut運用綠茶粉、碎茶葉打造出「綠茶芙樂奇」，並且再分別結合多種水果，推出「葡萄草莓綠芙樂奇」、「柳橙百香綠芙樂奇」、「柑橘檸檬綠芙樂奇」等3款新品，吃得到不同果乾、水果風味沾醬帶來的清新酸甜，每顆55元。

除此之外，Mister Donut也透過葡萄優格、百香果、柑橘等風味沾醬，推出「葡萄綠波堤」、「百香綠波堤」、「柑橘綠波堤」以及「葡萄優格波堤」，每顆48～50元。另外還有「波堤獅芒果鮮果冰棒」及「法蘭奇莓莓鮮果冰棒」鮮果冰棒同步登場。

不僅有7款手搖飲系甜點，Mister Donut也將LINE FRIENDS的熊大、兔兔變身為2款可愛瑪芬，每款也都有對應角色的包裝。「熊大款可可瑪芬」以苦甜可可醬打造巧克力瑪芬，內餡則選用可可卡士達及苦甜可可。「兔兔款草莓瑪芬」則將瑪芬蛋糕加入酸甜的草莓風味，並帶有可愛的粉紅色澤。均為55元。9月12日起，還會再推出熊大與兔兔造型的「柑橘熊大午睡枕」及「葡萄兔兔抱枕」，滿額加購價299元。

為慶祝新品登場，8月22日至8月27日期間購買指定商品即可享買6送3優惠；指定飲品也可享有「第二件5折」優惠。

.波堤獅芒果鮮果冰棒與法蘭奇莓莓鮮果冰棒。圖／Mister Donut提供
.波堤獅芒果鮮果冰棒與法蘭奇莓莓鮮果冰棒。圖／Mister Donut提供
柳橙百香綠芙樂奇，55元。圖／Mister Donut提供
柳橙百香綠芙樂奇，55元。圖／Mister Donut提供
葡萄優格波堤，每顆50元。圖／Mister Donut提供
葡萄優格波堤，每顆50元。圖／Mister Donut提供
即將於9月中推出的「柑橘熊大午睡枕」與「葡萄兔兔抱枕」。圖／Mister Donut提供
即將於9月中推出的「柑橘熊大午睡枕」與「葡萄兔兔抱枕」。圖／Mister Donut提供

兔兔 熊大 柑橘

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