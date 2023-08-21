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挑戰義大利！達美樂「客家小炒、梅干扣肉披薩」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
達美樂宣佈將推出「台灣在地披薩系列」，首波推出「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」等全新口味。圖／達美樂提供
達美樂宣佈將推出「台灣在地披薩系列」，首波推出「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」等全新口味。圖／達美樂提供

繼在2023台灣美食展推出「客家風味披薩」後，連鎖披薩「達美樂」自即日起正式推出「台灣在地披薩系列」，首波即推出「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」2種全新口味，還有一次兩種口味的「客家雙喜披薩」同步登場。為慶祝新品上市，只要到店以客語對店員說「來食飯」，即可贈送罐裝可樂1瓶。

新登場的「客家小炒披薩」選用口感紮實的雲林豆干，搭配來自南投豬肉，最後再加上清脆的芹菜與紅椒提味，充滿層次又鹹香可口。「梅干扣肉披薩」則將南投南崗香里食品生產的活力豬去皮五花肉鋪於披薩上，並搭配雲林大埤鄉益昇行生產，以傳統古法釀造的梅干菜，巧妙融合中西口味。

「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」與「客家雙喜披薩」自即日起正式開賣，12吋原價868元，9吋原價568元。搭配天天外帶披薩半價優惠，12吋434元、9吋284元。另外在8月28日至9月3日期間，凡至達美樂門市外帶「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」、「客家雙喜披薩」，並對店員用客語說「來食飯」，即贈送罐裝可樂1瓶。

達美樂新推出客家小炒披薩、梅干扣肉披薩、客家雙喜披薩。圖／達美樂提供
達美樂新推出客家小炒披薩、梅干扣肉披薩、客家雙喜披薩。圖／達美樂提供
客家小炒披薩、梅干扣肉披薩、客家雙喜披薩自即日起正式開賣，搭配外帶優惠，12吋434元、9吋284元。圖／達美樂提供
客家小炒披薩、梅干扣肉披薩、客家雙喜披薩自即日起正式開賣，搭配外帶優惠，12吋434元、9吋284元。圖／達美樂提供

披薩 豬肉 南投

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