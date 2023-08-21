挑戰義大利！達美樂「客家小炒、梅干扣肉披薩」新登場

繼在2023台灣美食展推出「客家風味披薩」後，連鎖披薩「達美樂」自即日起正式推出「台灣在地披薩系列」，首波即推出「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」2種全新口味，還有一次兩種口味的「客家雙喜披薩」同步登場。為慶祝新品上市，只要到店以客語對店員說「來食飯」，即可贈送罐裝可樂1瓶。

新登場的「客家小炒披薩」選用口感紮實的雲林豆干，搭配來自南投的豬肉，最後再加上清脆的芹菜與紅椒提味，充滿層次又鹹香可口。「梅干扣肉披薩」則將南投南崗香里食品生產的活力豬去皮五花肉鋪於披薩上，並搭配雲林大埤鄉益昇行生產，以傳統古法釀造的梅干菜，巧妙融合中西口味。