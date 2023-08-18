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把860萬當空氣？楊謹華超閃鑽表 戴比不戴還輕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一身桃紅色性感洋裝出席珠寶晚宴的楊謹華，除了全身珠寶近4,000萬，更辣秀外雙C曲線。記者沈昱嘉／攝影
一身桃紅色性感洋裝出席珠寶晚宴的楊謹華，除了全身珠寶近4,000萬，更辣秀外雙C曲線。記者沈昱嘉／攝影

頂級珠寶品卡地亞（Cartier）今日舉辦Mid-Summer Wander in Makers of Style頂級珠寶晚宴，包含戲劇女王楊謹華、新科北影影帝王柏傑、氣質名媛關穎、影帝劉冠廷都穿戴了卡地亞珠寶或腕表出席晚宴活動。

其中一身桃紅色氣色超好的楊謹華，配戴了Edone鑽石項鍊、Eventail Decor頂級珠寶腕表與Camelia粉色藍寶石戒指，全身總價近4,000萬。楊謹華更特別欣賞手上的Eventail Decor頂級珠寶腕表，由於表款是以白K金鑲嵌425顆總重約9.68克拉鑽石，鏤空、宛如水浪波紋的表鍊，讓楊謹華大讚舒適、有「空氣感」。

名媛關穎身上珠寶則總價近5,000萬，又以Onja藍寶石項鍊要價3,300萬最為驚人。雖然珠寶使用了錫蘭梨形藍寶石、橢圓形藍寶石、三角形藍寶石與多種切割的貴重寶石，但關穎直言，全身造型很輕盈、很有活力又古典。

王柏傑雖然一身西裝全身黑，但更凸顯了領片上的OCELLE蛋白石祖母綠項鍊胸針與Santos De Cartier鏤空腕表，由於他原本已經擁有款Santos腕表，讓他對手上的鏤空款一見傾心，購物欲大幅提升，但自述衝動購物的他表示還是要徵詢過購物比較理性、金牛座的另一半，也在無意間低調放閃、小曬甜蜜。

而今年曾應卡地亞邀請前往瑞士參加「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展的劉冠廷，再次與卡地亞相遇還是感到緊張。他手上的Tonneau腕表具有圓弧、復古的造型，唯他特別喜歡身上的卡地亞花卉造型胸針，由於其使用了黃K金並鑲嵌總重5.17克拉的黃色鑽石與鑽石，更帶來好運的聯想，仿佛要將幸運隨身攜帶。

劉冠廷特別喜愛身上的黃鑽胸針，因為其帶來好運的聯想。記者沈昱嘉／攝影
劉冠廷特別喜愛身上的黃鑽胸針，因為其帶來好運的聯想。記者沈昱嘉／攝影
王柏傑原本已擁有Cartier的Santos腕表，讓他對手上的鏤空款一見傾心，但表示還是要徵詢過購物比較理性的另一半，也在無意間低調放閃、小曬甜蜜。記者沈昱嘉／攝影
王柏傑原本已擁有Cartier的Santos腕表，讓他對手上的鏤空款一見傾心，但表示還是要徵詢過購物比較理性的另一半，也在無意間低調放閃、小曬甜蜜。記者沈昱嘉／攝影
擁有小麥色肌膚的關穎，今日一身綠色洋裝大曬修長曲線。記者沈昱嘉／攝影
擁有小麥色肌膚的關穎，今日一身綠色洋裝大曬修長曲線。記者沈昱嘉／攝影

珠寶 腕表 鑽石 楊謹華

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