聽新聞
test
0:00 / 0:00
把860萬當空氣？楊謹華超閃鑽表 戴比不戴還輕
頂級珠寶品卡地亞（Cartier）今日舉辦Mid-Summer Wander in Makers of Style頂級珠寶晚宴，包含戲劇女王楊謹華、新科北影影帝王柏傑、氣質名媛關穎、影帝劉冠廷都穿戴了卡地亞珠寶或腕表出席晚宴活動。
其中一身桃紅色氣色超好的楊謹華，配戴了Edone鑽石項鍊、Eventail Decor頂級珠寶腕表與Camelia粉色藍寶石戒指，全身總價近4,000萬。楊謹華更特別欣賞手上的Eventail Decor頂級珠寶腕表，由於表款是以白K金鑲嵌425顆總重約9.68克拉鑽石，鏤空、宛如水浪波紋的表鍊，讓楊謹華大讚舒適、有「空氣感」。
名媛關穎身上珠寶則總價近5,000萬，又以Onja藍寶石項鍊要價3,300萬最為驚人。雖然珠寶使用了錫蘭梨形藍寶石、橢圓形藍寶石、三角形藍寶石與多種切割的貴重寶石，但關穎直言，全身造型很輕盈、很有活力又古典。
王柏傑雖然一身西裝全身黑，但更凸顯了領片上的OCELLE蛋白石祖母綠項鍊胸針與Santos De Cartier鏤空腕表，由於他原本已經擁有款Santos腕表，讓他對手上的鏤空款一見傾心，購物欲大幅提升，但自述衝動購物的他表示還是要徵詢過購物比較理性、金牛座的另一半，也在無意間低調放閃、小曬甜蜜。
而今年曾應卡地亞邀請前往瑞士參加「鐘表與奇蹟（Watches & Wonders）」表展的劉冠廷，再次與卡地亞相遇還是感到緊張。他手上的Tonneau腕表具有圓弧、復古的造型，唯他特別喜歡身上的卡地亞花卉造型胸針，由於其使用了黃K金並鑲嵌總重5.17克拉的黃色鑽石與鑽石，更帶來好運的聯想，仿佛要將幸運隨身攜帶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言